Un manifestante sorprendió a Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos: "Quita tus manos de Venezuela"

Durante su intervención en la Cámara Alta, Rubio insistió en la idea de una Venezuela "democrática, próspera y amigable", aunque no descartó el uso de la fuerza si el Gobierno de Delcy Rodríguez no coopera plenamente con Washington.

El comentario es particularmente relevante dado que Delcy Rodríguez remarcó en los últimos días su intención de que los actores extranjeros se alejen de la vida política venezolana.

Rubio explicó que en breve Estados Unidos le permitirá a Venezuela que venda el petróleo que hoy está bajo sanción de Washington DC.

El funcionario anticipó que el dinero de esa operación se depositará en una cuenta manejada por el Tesoro de los Estados Unidos, que a su vez tendrá que aprobar el presupuesto mensual presentado por la administración de Delcy Rodríguez para solventar el funcionamiento del Estado de Venezuela.