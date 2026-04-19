Donald Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní y “le abrió un agujero” en el Golfo de Omán

A través de su red social Truth Social, el exmandatario brindó su versión de los hechos: "Nuestra nave de la Marina interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y le dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas". Además, celebró el operativo al asegurar que "los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque".