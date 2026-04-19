Donald Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní y “le abrió un agujero” en el Golfo de Omán
El expresidente aseguró que la marina estadounidense detuvo una embarcación vinculada a Irán tras desobedecer una orden en aguas estratégicas.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo luego de que Donald Trump afirmara que fuerzas navales estadounidenses interceptaron un buque iraní en el Golfo de Omán. Según detalló, la embarcación habría intentado evadir el bloqueo impuesto en una de las zonas marítimas más sensibles del mundo.
A través de su red social Truth Social, el exmandatario brindó su versión de los hechos: "Nuestra nave de la Marina interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y le dio una advertencia para que se detuvieran. La tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas". Además, celebró el operativo al asegurar que "los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque".
El TOUSKA, de acuerdo a Trump, se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense debido a presuntas actividades ilegales. En ese sentido, agregó: "Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga", en referencia al procedimiento llevado adelante por las fuerzas navales.
El episodio ocurre en un contexto de tensión creciente, marcado por intentos fallidos de negociación entre ambas partes. Trump había impulsado retomar el diálogo con Irán en Pakistán, aunque la iniciativa no prosperó luego de que la república islámica rechazara participar en una nueva instancia mientras continúe el bloqueo económico impuesto por Washington.
Durante las primeras semanas del conflicto, el propio dirigente republicano había dejado en claro su postura respecto a los recursos energéticos iraníes. "Lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", había declarado, en alusión a una posible estrategia sobre la producción de crudo.
La zona donde ocurrió la intercepción es clave para el comercio internacional. El Golfo de Omán se conecta directamente con el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una gran parte del petróleo mundial. La disputa en ese punto, sumada a las restricciones en la navegación, ha generado preocupación global y presiones en el precio del barril de crudo, dado su impacto directo en el mercado energético internacional.
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