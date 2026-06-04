Los famosos que palpitan las finales de la NBA: de Manu Ginóbili a Ben Stiller y la promesa de Donald Trump
La gran serie por el título de la NBA entre Spurs y Knicks atrajo a una multitud de estrellas. Quiénes son las celebridades y políticos que asisten.
El esperado regreso de San Antonio a unas finales de la NBA desató una verdadera locura en Texas. Con más de 18.000 espectadores, el primer partido de la serie al mejor de siete frente a los New York Knicks contó con la presencia de leyendas del deporte y grandes figuras públicas.
Leyendas y famosos en las gradas del Frost Bank Center
IMPORTANTE: Aseguran que un equipo argentino quiere contratar a Tim Payne, el jugador viral: "Ya hubo una charla"
El pabellón Frost Bank Center se vistió de gala este miércoles para recibir a ídolos indiscutibles de la franquicia local. Entre los invitados que dijeron presente para apoyar a los Spurs destacaron Manu Ginóbili, Tim Duncan y David Robinson, acompañados por el exentrenador Gregg Popovich.
Por su parte, la afición neoyorquina no se quedó atrás. Desde la Gran Manzana viajaron reconocidas personalidades para alentar a los Knicks, como el mítico Patrick Ewing, los actores Ben Stiller y Timothee Chalamet, y el icónico director de cine Spike Lee, un fanático incondicional del equipo que brilló desde la primera fila.
Donald Trump, el próximo invitado de lujo en las Finales
El brillo de las estrellas continuará cuando la serie se traslade a la costa este. Según fuentes oficiales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto asistir al tercer encuentro el próximo lunes en el mítico Madison Square Garden, tras ser invitado por el dueño de la franquicia neoyorquina, James Dolan.
El mandatario, reconocido aficionado a los grandes eventos deportivos, no quiere perderse la oportunidad de ver en acción a la franquicia de su ciudad natal, que disputa el ansiado anillo por primera vez desde 1999.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario