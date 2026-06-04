Los famosos que palpitan las finales de la NBA: de Manu Ginóbili a Ben Stiller y la promesa de Donald Trump

Donald Trump, el próximo invitado de lujo en las Finales

El brillo de las estrellas continuará cuando la serie se traslade a la costa este. Según fuentes oficiales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto asistir al tercer encuentro el próximo lunes en el mítico Madison Square Garden, tras ser invitado por el dueño de la franquicia neoyorquina, James Dolan.

El mandatario, reconocido aficionado a los grandes eventos deportivos, no quiere perderse la oportunidad de ver en acción a la franquicia de su ciudad natal, que disputa el ansiado anillo por primera vez desde 1999.