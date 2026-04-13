Donald Trump aseguró que destruyó la flota de Irán y lanzó una dura advertencia en medio del bloqueo naval

Escalada en Medio Oriente: Estados Unidos bloquea el acceso a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de un bloqueo naval que restringe el acceso a los puertos de Irán a través del estratégico estrecho de Ormuz. La medida, que comenzó a regir este lunes, marca un nuevo punto de tensión en el conflicto en Medio Oriente y genera preocupación a nivel internacional por sus posibles consecuencias económicas y geopolíticas.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su red social Truth Social, donde indicó que “bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes”. La decisión fue confirmada posteriormente por el Comando Central estadounidense (CENTCOM), que detalló el alcance del operativo.

Según el comunicado oficial, la restricción se aplicará a embarcaciones de todas las nacionalidades que tengan como destino o procedencia los puertos iraníes ubicados tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. No obstante, se aclaró que la medida no afectará la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho sin dirigirse a terminales iraníes.

La iniciativa llega luego del fracaso de las negociaciones para sostener un alto el fuego, lo que llevó a una nueva escalada en el conflicto. En este contexto, la decisión estadounidense apunta a ejercer presión económica y estratégica sobre Teherán, en un escenario cada vez más complejo.

Las repercusiones no tardaron en aparecer. Desde Irán, la Guardia Revolucionaria respondió con dureza y advirtió que la presencia de fuerzas militares extranjeras en la zona será considerada una violación del alto el fuego. En un comunicado, aseguraron que cualquier embarcación militar que intente acercarse al estrecho será objeto de una respuesta contundente.

Además, las autoridades iraníes rechazaron la idea de que el estrecho esté bloqueado y sostuvieron que la vía marítima continúa bajo su control. "La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes", afirmaron.

El impacto de esta medida también se traslada al plano económico. El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento puede repercutir directamente en los precios internacionales del crudo. De hecho, tras el anuncio, se registraron subas en el valor del barril, lo que anticipa posibles efectos inflacionarios en distintas economías.