Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela
El presidente de Estados Unidos no descartó que se lleven a cabo posibles ataques terrestres contra Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Añadió que está considerando lanzar ataques dirigidos a los carteles de la droga en ese país.
Tras la autorización de Trump, la CIA podría actuar contra Nicolás Maduro o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar más grande.
En las últimas semanas, las fuerzas armadas estadounidenses realizaron al menos cinco ataques a barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe. Al respecto, Trump anunció que también se está evaluando llevar a cabo posibles ataques terrestres.
Al ser consultado por la prensa sobre los motivos por los cuales había autorizado el ingreso de la CIA a Venezuela, Trump respondió: "En realidad, lo autoricé por dos razones. Número uno, ellos (Venezuela) han vaciado sus prisiones (y enviado a los presos a) Estados Unidos".
Y añadió: "La otra cuestión son las drogas. Tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por el mar, lo puedes ver. Pero también los vamos a detener por tierra".
El presidente estadounidense esquivó la consulta respecto a que si la autorización dada a la CIA permitiría a la agencia derrocar a Maduro. "¿No sería esa una pregunta ridícula de responder?", replicó al hablar con la prensa en la Oficina Oval el miércoles junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi.
Cabe recordar que Estados Unidos ofreció una recompensa de US$50 millones a cambio de información que lleve a la captura de Maduro, quien fue calificado como un “narcoterrorista” por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que la administración de Trump afirmara en documentos legales que controla una banda criminal denominada el Tren de Aragua.
