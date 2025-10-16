Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela

donald trump

Y añadió: "La otra cuestión son las drogas. Tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por el mar, lo puedes ver. Pero también los vamos a detener por tierra".

El presidente estadounidense esquivó la consulta respecto a que si la autorización dada a la CIA permitiría a la agencia derrocar a Maduro. "¿No sería esa una pregunta ridícula de responder?", replicó al hablar con la prensa en la Oficina Oval el miércoles junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi.

Cabe recordar que Estados Unidos ofreció una recompensa de US$50 millones a cambio de información que lleve a la captura de Maduro, quien fue calificado como un “narcoterrorista” por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, luego de que la administración de Trump afirmara en documentos legales que controla una banda criminal denominada el Tren de Aragua.