Javier Milei y Eduardo Feinmann se sacaron chispas en vivo: "No seas llorón"

Aprovechó el mandatario para argumentar que tiene "una agenda un poquito complicada", pese a que viene de dar un recital por el que estuvo varios días ensayando, y explicó: "¿Sabe qué es lo que conspira en que haga notas contra usted? Yo en general trabajo de 6 a 24".

"Usted está en el momento... en mi horario, en un horario que es muy complicado. ¿Sabe por qué pude venir hoy? Porque como venía de un viaje, que era un viaje intenso, me acomodaron la agenda para que estuviera más liberado. ¿Y sabe qué dije? Quiero ir de Feinmann. Acá estoy. Estoy", concluyó el Presidente, ahora intentando endulzarle el oído a su interlocutor.

