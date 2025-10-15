Javier Milei y Eduardo Feinmann se sacaron chispas en vivo: "No seas llorón"
Luego de varios cruces y momentos incómodos, la entrevista del mandatario con el periodista terminó con más chicanas.
El presidente Javier Milei estuvo este miércoles con Eduardo Feinmann en una de las entrevistas más incómodas desde que llegó a la Casa Rosada, con varios momentos de incomodidad por simples preguntas sobre su gestión, y que terminó con un intento de chicana contra el periodista.
El repaso de la escandalosa renuncia de José Luis Espert y las explicaciones sobre el problema de los argentinos para llegar a fin de mes al parecer pusieron nervioso al Presidente, acostumbrado a visitar a Luis Majul o Joni Viale, quienes le hacen notas amenas, sin preguntas que puedan incomodarlo.
Y luego de lo que fue una entrevista en A24 con varios momentos picantes, el mandatario tampoco se bancó el reclamo de Feinmann por no haberle dado antes una exclusiva mano a mano, por lo que el libertario lo tildó de "llorón".
"¿Sabe cuánto le agradezco esta charla franca? Es que es la primera vez que me da una nota desde que es Presidente", lo chicaneó el conductor, en referencia a que Milei suele darle notas solo a ciertos colegas. "Uh, no me llore. No seas llorón", lo cruzó el libertario.
Aprovechó el mandatario para argumentar que tiene "una agenda un poquito complicada", pese a que viene de dar un recital por el que estuvo varios días ensayando, y explicó: "¿Sabe qué es lo que conspira en que haga notas contra usted? Yo en general trabajo de 6 a 24".
"Usted está en el momento... en mi horario, en un horario que es muy complicado. ¿Sabe por qué pude venir hoy? Porque como venía de un viaje, que era un viaje intenso, me acomodaron la agenda para que estuviera más liberado. ¿Y sabe qué dije? Quiero ir de Feinmann. Acá estoy. Estoy", concluyó el Presidente, ahora intentando endulzarle el oído a su interlocutor.
