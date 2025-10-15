Javier Milei desmintió al propio Donald Trump: "No es cierto que el apoyo dependa de estas elecciones"
Porfiado, el presidente argentino sostuvo que Estados Unidos asistirá a la Argentina hasta 2027, año en que finalizará su mandato como jefe de Estado.
Si bien el presidente Javier Milei ya tiene acostumbrados a los argentinos a mantener su propio relato -ajeno a la realidad-, esta conducta ahora la trasladó a su vínculo con Donald Trump, su par estadounidense, a quien desmintió negando que el apoyo de Estados Unidos esté supeditado a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
En diálogo con Eduardo Feinmann, el jefe de Estado indicó: "El apoyo, está claro, que... mientras yo esté en el poder, digamos, cuento con el apoyo de Estados Unidos".
Ante esto, el periodista le consultó qué piensa sobre que Trump haya dicho que la ayuda del Tesoro norteamericano depende de los comicios de médio término y el primer mandatario lo negó rotundamente: "No es cierto eso. Si él dice que da un total apoyo a la gestión mía, es hasta el 2027".
"Pero, perdón, en su posteo dice 'espero que el pueblo argentino comprenda el excelente trabajo que está haciendo y lo apoye durante las próximas elecciones intermedias", señaló Feinmann y fue inmediatamente interrumpido por el mandatario: "Eso es un plus adicional, como diciéndole a los argentinos 'vayan por este lado'", sostuvo Milei, ante la atónita mirada del reconocido conductor.
Cabe señalar que el mensaje del presidente estadounidense en redes sociales fue clarísimo: "¡Gran reunión hoy con Javier Milei! Está haciendo las cosas correctas para su país. Espero que el pueblo de Argentina entienda el buen trabajo que está haciendo y apoye su labor durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos continuar ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina", expresó.
Tenso cruce: Milei, nervioso con Feinmann al no poder explicar cómo "ponerle plata a la gente"
A poco de las elecciones y en su regreso de Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a animarse a dar un entrevista en vivo, esta vez con Eduardo Feinmann, pero no puedo evitar mostrarse entre incómodo y nervioso al no poder explicar por qué los argentinos no llegan a fin de mes.
En lo que se vislumbraba como otra entrevista amena para el mandatario, no pudo evitar levantar la voz simplemente cuando el conductor le pidió soluciones ante la crisis económica que sacude a casi todos los argentinos.
"Presidente, insisto con esto que el 80% apenas se puede llegar a fin de mes. Y el 60 o 70 llega el día 20", le recriminó Feinmann, en tono respetuoso pero remarcando una preocupación general.
Quizás desacostumbrado a las consultas sobre su gestión, Milei contestó con mal tono pero sin dar respuestas. "A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?", lo cruzó.
"El economista es usted. A ver, digamos ¿Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente?", le recordó el periodista, con algo de ironía, a un mandatario que ratificó ser "especialista en crecimiento económico con y sin dinero", pero que no logra resolver los problemas habituales de los argentinos.
Así, el libertario sostuvo que no resuelve el problema "imprimiendo papelitos" ni "tomando deuda", y entonces nunca dijo cómo arreglarlo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario