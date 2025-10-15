Alejandro Fantino, furioso con el Gobierno tras el apriete de Donald Trump: "No podemos ser tan termos, loco"
El conductor aseguró que lo hicieron quedar "como un pelotudo" porque desde el Gobierno aseguraron que iba a haber un anuncio que nunca llegó.
Uno de los principales soldados mediáticos de Javier Milei es Alejandro Fantino, aunque también sabe presentar sus dudas cuando lo considera pertinente. De hecho, en las últimas horas, el conductor del canal de streaming Neura apuntó a los integrantes del Gobierno: "A mí lo que me preocupó es que no vi el anuncio que me habían dicho que venía, por eso yo dije 'che, mañana prepárense que viene un día de...', cuando pasó esto hablé con gente de Estados Unidos y me dicen 'esperá'".
Al decir esto, el periodista se refería a los dichos de Donald Trump, quien aseguró que la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos para la Argentina estaba supeditada a que La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
En relación a lo acontecido este martes, Fantino expresó: "Yo les dije que hoy iba a ser un gran día y no fue un gran día, fue un día... interpretativo, podríamos decir. Raro. A mí me preocupó mucho que no hubiera anuncio, lo voy a decir de frente mal. A mí lo que me angustió es que no tuviera el anuncio", insistió.
"Tampoco quiero quedar como un pelotudo adelante de ustedes que ayer vine y les dije esto. La ayuda de Estados Unidos está supeditada a que le vaya bien a La Libertad Avanza y al Gobierno en las elecciones que vienen. Esto se instaló. Como se armó tal revuelo, Trump salió con un tuit... yo interpreto que el tuit reafirma que la ayuda está supeditada a que les vaya bien en las elecciones del 26 de octubre", añadió.
Y sumó, con tono de hartazgo: "No se refería al 2027, se refería a ahora. No nos engañemos. Habla de las de medio término, no podemos ser tan termos, boludo, está acá, loco".
"¿Saben lo que creo? La verdad basta de sufrir, vamos a la final, se torna insoportable sino todo el tiempo tener que estar haciendo malabares... Nunca tocás lo bueno o lo muy bueno. Vamos a la elección. Y si va mal fue la última prueba. A todo o nada", manifestó.
Seguidamente, dijo: "Javier está pidiendo un esfuerzo. Bueno, por ahí la gente no tiene ganas de hacer un esfuerzo y se acepta, loco, si la gente no tiene ganas... y la micro que no levante. Caputo declaró el otro día que a algunos le va a ir bien y a otros mal. No me lo digas. Totín, no me lo digas".
"Hay gente que está remando en dulce de leche repostero con dos escarbadientes... es como que estamos todos nadando, se nos dio vuelta el buquebus, estamos todos nadando a 4.000 metros y el capitán dice 'bueno, vamos muchachos, ¿cuántos somos? 120... 80 llegan pero 40 se ahogan, vamos eh'. No la concha de tu madre, decime que llegamos los 120, sino me deprimo, no puedo más", señaló visiblemente molesto.
"Y si la gente decide que esto no va y el Gobierno pierde por varios puntos, y bueno, no funcionó", cerró.
