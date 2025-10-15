Alejandro Fantino, furioso con el Gobierno tras el apriete de Donald Trump: "No podemos ser tan termos, loco"

"¿Saben lo que creo? La verdad basta de sufrir, vamos a la final, se torna insoportable sino todo el tiempo tener que estar haciendo malabares... Nunca tocás lo bueno o lo muy bueno. Vamos a la elección. Y si va mal fue la última prueba. A todo o nada", manifestó.

Seguidamente, dijo: "Javier está pidiendo un esfuerzo. Bueno, por ahí la gente no tiene ganas de hacer un esfuerzo y se acepta, loco, si la gente no tiene ganas... y la micro que no levante. Caputo declaró el otro día que a algunos le va a ir bien y a otros mal. No me lo digas. Totín, no me lo digas".

"Hay gente que está remando en dulce de leche repostero con dos escarbadientes... es como que estamos todos nadando, se nos dio vuelta el buquebus, estamos todos nadando a 4.000 metros y el capitán dice 'bueno, vamos muchachos, ¿cuántos somos? 120... 80 llegan pero 40 se ahogan, vamos eh'. No la concha de tu madre, decime que llegamos los 120, sino me deprimo, no puedo más", señaló visiblemente molesto.

"Y si la gente decide que esto no va y el Gobierno pierde por varios puntos, y bueno, no funcionó", cerró.

fantino