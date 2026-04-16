Donald Trump habló de una tregua de 10 días entre Israel y Líbano y generó incertidumbre
El exmandatario aseguró que hubo un acuerdo para frenar los ataques, pero aún no hay respaldo total de las partes y crecen las dudas sobre su aplicación.
El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel y Líbano habrían alcanzado un cese de hostilidades por 10 días, en un contexto de fuerte escalada en Medio Oriente. A través de sus redes sociales, Trump aseguró que el entendimiento se logró tras conversaciones directas con los líderes de ambos países. “Después de excelentes charlas con ambas partes, Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días”, afirmó. En ese sentido, agregó: “Este es un gran paso hacia la paz”.
De acuerdo a lo expresado por el exmandatario, la iniciativa surgió tras contactos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun. Según su planteo, la pausa en los enfrentamientos entraría en vigencia de manera inmediata y podría abrir la puerta a nuevas instancias de negociación.
El planteo tuvo impacto a nivel internacional, aunque rápidamente aparecieron cuestionamientos. Hasta ahora, no hubo una validación completa por parte de todos los actores involucrados, lo que pone en duda el alcance real del anuncio. A esto se suma que sobre el terreno la situación continúa siendo tensa y no está definido cómo se garantizaría el cumplimiento de la tregua, en un escenario donde intervienen múltiples actores.
Con este panorama, la iniciativa se presenta más como una intención diplomática en desarrollo que como un acuerdo firme. “Esperamos que esto lleve a algo mucho más grande”, deslizó Trump en el mismo mensaje, dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia un entendimiento más amplio. La atención ahora está puesta en si las partes terminan de respaldar la propuesta y si efectivamente se logra una pausa en los combates.
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