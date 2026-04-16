Donald Trump habló de una tregua de 10 días entre Israel y Líbano y generó incertidumbre

El planteo tuvo impacto a nivel internacional, aunque rápidamente aparecieron cuestionamientos. Hasta ahora, no hubo una validación completa por parte de todos los actores involucrados, lo que pone en duda el alcance real del anuncio. A esto se suma que sobre el terreno la situación continúa siendo tensa y no está definido cómo se garantizaría el cumplimiento de la tregua, en un escenario donde intervienen múltiples actores.