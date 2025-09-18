Donald Trump rechaza reconocer al Estado de Palestina y tensiona el debate en la ONU

La diferencia de criterios deja en evidencia la falta de una estrategia común entre Estados Unidos y sus socios europeos frente a la crisis en Medio Oriente. Mientras en Londres y París apuestan por presionar a Israel a través de un gesto diplomático hacia Palestina, Trump considera que cualquier reconocimiento debilitaría la lucha contra el terrorismo y generaría un mensaje equivocado en la región.

El mandatario estadounidense también hizo énfasis en la situación de los rehenes, reclamando que la liberación se realice en un solo proceso y no “poco a poco”. Más tarde, a bordo del Air Force One, reforzó su postura asegurando que la Casa Blanca no acompañará la moción en la ONU: “Les haremos saber dónde estamos, pero no estoy en ese grupo”.

Con la Asamblea General como escenario, la discusión promete profundizar las tensiones entre las potencias occidentales. El desenlace de la votación podría marcar un nuevo capítulo en la política internacional hacia Palestina e influir en el futuro del conflicto en Gaza.