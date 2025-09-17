Melania Trump sorprende al romper el protocolo con la realeza británica: qué pasó

melania trump protocolo

Moda diplomática

Antes del momento protocolario, la primera dama y la princesa de Gales protagonizaron un esperado reencuentro. Kate Middleton eligió un vestido burdeos de Emilia Wickstead con un sombrero de Jane Taylor valorado en más de 2,900 dólares, acompañado de un broche de plumas.

Por su parte, Melania apostó por un elegante traje de Christian Dior en gris oscuro y un sombrero morado de ala ancha que cubría parcialmente su rostro.

Cuando las cámaras captaron que ni Trump inclinó la cabeza ni Melania se inclinó ante la realeza, algunos se preguntaron si se trataba de un error diplomático. La propia Casa Real británica aclaró en su web oficial que "no existen códigos de comportamiento obligatorios al conocer a un miembro de la Familia Real".

Al final, no fue un error de etiqueta: el protocolo no obliga y Melania eligió dar solo un apretón de manos. Un recordatorio de que las normas diplomáticas a veces son más flexibles de lo que parecen.