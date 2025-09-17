Melania Trump sorprende al romper el protocolo con la realeza británica: qué pasó
La primera Dama de Estados Unidos arribó junto a Donald Trump y fueron agasajados con un impactante desfile.
El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó el miércoles al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido.
El helicóptero Marine One que transportaba a Trump, el único presidente estadounidense en realizar una segunda visita oficial a Reino Unido, aterrizó alrededor de las 12h15 (11h15 GMT) en el recinto real, donde estaba prevista una ceremonia de una magnitud sin precedentes en su honor.
Mientras el presidente estrechaba la mano del rey, se disparó simultáneamente un saludo de 41 cañonazos con seis cañones de la Primera Guerra Mundial en el jardín este del castillo, mientras se producía una exhibición similar en la Torre de Londres, en el centro de la capital.
Minutos después, en redes sociales muchos señalaron que Melania no hizo la tradicional reverencia al saludar a los reyes Carlos y Camila.
Moda diplomática
Antes del momento protocolario, la primera dama y la princesa de Gales protagonizaron un esperado reencuentro. Kate Middleton eligió un vestido burdeos de Emilia Wickstead con un sombrero de Jane Taylor valorado en más de 2,900 dólares, acompañado de un broche de plumas.
Por su parte, Melania apostó por un elegante traje de Christian Dior en gris oscuro y un sombrero morado de ala ancha que cubría parcialmente su rostro.
Cuando las cámaras captaron que ni Trump inclinó la cabeza ni Melania se inclinó ante la realeza, algunos se preguntaron si se trataba de un error diplomático. La propia Casa Real británica aclaró en su web oficial que "no existen códigos de comportamiento obligatorios al conocer a un miembro de la Familia Real".
Al final, no fue un error de etiqueta: el protocolo no obliga y Melania eligió dar solo un apretón de manos. Un recordatorio de que las normas diplomáticas a veces son más flexibles de lo que parecen.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario