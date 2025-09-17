Proyectaron sobre el castillo de Windsor fotos de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein

trump castillo windsor

"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor", afirmó Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis, y agregó que los agentes "rápidamente detuvieron la proyección" antes de arrestar a los cuatro sospechosos.

Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron ayer en las inmediaciones del Castillo de Windsor durante la tarde del martes para protestar contra la presencia del mandatario estadounidense.

trump castillo windsor

Este miércoles, Trump y su esposa Melania serán agasajados en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.