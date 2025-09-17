Proyectaron sobre el castillo de Windsor fotos de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein
Activistas denunciaron así el estrecho vínculo que el presidente Donald Trump mantenía con el ya fallecido Epstein, acusado de estar al frente de una red de prostitución VIP.
Activistas proyectaron este martes imágenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido magnate y acusado de regentear una red de prostitución VIP, Jeffrey Epstein sobre una de las torres del castillo de Windsor, donde el presidente estadounidense será recibido este miércoles por los reyes en su visita al Reino Unido.
La agrupación británica "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros") logró proyectar durante varios minutos un video, sobre una de las torres de la residencia real situada al oeste de la Ciudad de Londres, en el que dejó al desnudo el estrecho vínculo que unía a Trump y Epstein. El líder de la red de trata se suicidó en 2019 en su celda del Metropolitan Correctional Center (MCC) en la ciudad de Nueva York, poco antes de enfrentar a la justicia por el delito de explotación sexual.
Entre las imágenes proyectadas se pudo ver la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein además de un video de los dos bailando juntos. Trump fue durante mucho tiempo amigo íntimo de Epstein, antes de romper con él.
La policía local anunció en un comunicado el arresto de cuatro personas sospechosas de "comunicaciones maliciosas" tras el incidente.
"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor", afirmó Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis, y agregó que los agentes "rápidamente detuvieron la proyección" antes de arrestar a los cuatro sospechosos.
Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron ayer en las inmediaciones del Castillo de Windsor durante la tarde del martes para protestar contra la presencia del mandatario estadounidense.
Este miércoles, Trump y su esposa Melania serán agasajados en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.
