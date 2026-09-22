Donald Trump se reunió con el primer ministro del Reino Unido y hablaron de las Islas Malvinas
El Presidente de los Estados Unidos participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su agenda con el británico Andy Burnham incluyó a la Argentina.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este martes una reunión con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Según los mandatarios, el tema de las islas Malvinas formó parte de la conversación.
"Creo que es un hombre de negocios nato. Tuvimos varias conversaciones antes de esta reunión, hemos hablando muchas veces por teléfono. Creo que él entiende lo que tiene que hacer", aseguró Donald Trump en una conferencia de prensa tras el encuentro.
En el Reino Unido, la BBC reportó que el primer ministro Andy Burnham le ratificó a Trump: "Estamos listo para cumplir con nuestra parte en Medio Oriente, en términos de ayudarle a detener el conflicto, abrir el estrecho de Ormuz".
"Estamos con ustedes en que Irán nunda debe ser una potencia nuclear", agregó.
Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido mantuvieron una reunión
El entendimiento entre ambos jefes de Estado es crucial al este del Mediterráneo, pero el Atlántico Sur también tuvo lugar en la agenda de la reunión, tanto en cuestiones de comercio exterior como el territorio de las islas Malvinas, a las que por obvios motivos llamaron Falklands.
"Ha sido grandioso reunirse con Usted y el equipo hoy", agregó Burnham.
Por su parte, Donald Trump se mostró particularmente diplomático con el histórico aliado de los Estados Unidos y recalcó la buena relación que mantiene con el sucesor de Keir Starmer, quien dimitió oficialmente como primer ministro del Reino Unido el 20 de julio de 2026.
"Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien", aseguró Trump.
Además de jactarse del poderío militar de los Estados Unidos y de explayarse con respecto a la guerra en Irán en su discurso inaugural del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump mantuvo una agenda con los principales dirigentes que participaron del evento.
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