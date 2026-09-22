Donald Trump se reunió con el primer ministro del Reino Unido y hablaron de las Islas Malvinas

"Ha sido grandioso reunirse con Usted y el equipo hoy", agregó Burnham.

Por su parte, Donald Trump se mostró particularmente diplomático con el histórico aliado de los Estados Unidos y recalcó la buena relación que mantiene con el sucesor de Keir Starmer, quien dimitió oficialmente como primer ministro del Reino Unido el 20 de julio de 2026.

"Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien", aseguró Trump.

Además de jactarse del poderío militar de los Estados Unidos y de explayarse con respecto a la guerra en Irán en su discurso inaugural del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump mantuvo una agenda con los principales dirigentes que participaron del evento.