Lula da Silva cuestionó la injerencia de Estados Unidos en Brasil y defendió la soberanía de América Latina

En esa línea, volvió a reclamar una modificación de la composición del Consejo de Seguridad al considerar que su estructura actual ya no refleja la realidad internacional y limita la capacidad de respuesta frente a las distintas crisis globales.

También mencionó los conflictos en Gaza y Ucrania, y reivindicó el multilateralismo y la diplomacia como herramientas fundamentales para resolver las disputas entre los Estados.

La defensa de Venezuela, Nicaragua y Cuba

En este contexto, el presidente brasileño se refirió a la situación política de varios países de América Latina y volvió a poner el foco en el respeto a la soberanía nacional.

Sobre Venezuela, sostuvo que la población debe tener la posibilidad de decidir su futuro sin interferencias externas. "El pueblo venezolano merece definir su propio destino", afirmó.

Respecto de Nicaragua, consideró que las tensiones políticas internas deben resolverse dentro del propio país y defendió la participación de la oposición en los procesos electorales.

En cuanto a Cuba, cuestionó el embargo económico y energético impuesto sobre la isla y lo calificó como un "castigo colectivo a 10 millones de personas".