Lula da Silva cuestionó la injerencia de Estados Unidos en Brasil y defendió la soberanía de América Latina
Sin mencionar a Donald Trump, el presidente brasileño cuestionó las presiones sobre los procesos electorales y criticó la respuesta de la ONU ante las guerras.
Durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países y advirtió sobre las amenazas que enfrenta la democracia en América Latina, en un mensaje que apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica a la mayor potencia militar del mundo es un hecho ineludible, especialmente en un contexto de renovadas tentaciones hegemónicas", sostuvo el mandatario durante su intervención en Nueva York.
En ese sentido, afirmó que "la democracia se ve una vez más amenazada por la creciente injerencia extranjera en los procesos electorales" y planteó que las diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región no deberían impedir una mayor integración latinoamericana.
Lula Da Silva criticó a la ONU y pidió cambios en su estructura
Otro de los ejes de su exposición estuvo centrado en el funcionamiento de Naciones Unidas y su capacidad para responder a los conflictos armados. Según el mandatario brasileño, el organismo atraviesa una crisis de credibilidad que obliga a repensar su estructura.
"La ONU está fracasando en liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja", afirmó.
En esa línea, volvió a reclamar una modificación de la composición del Consejo de Seguridad al considerar que su estructura actual ya no refleja la realidad internacional y limita la capacidad de respuesta frente a las distintas crisis globales.
También mencionó los conflictos en Gaza y Ucrania, y reivindicó el multilateralismo y la diplomacia como herramientas fundamentales para resolver las disputas entre los Estados.
La defensa de Venezuela, Nicaragua y Cuba
En este contexto, el presidente brasileño se refirió a la situación política de varios países de América Latina y volvió a poner el foco en el respeto a la soberanía nacional.
Sobre Venezuela, sostuvo que la población debe tener la posibilidad de decidir su futuro sin interferencias externas. "El pueblo venezolano merece definir su propio destino", afirmó.
Respecto de Nicaragua, consideró que las tensiones políticas internas deben resolverse dentro del propio país y defendió la participación de la oposición en los procesos electorales.
En cuanto a Cuba, cuestionó el embargo económico y energético impuesto sobre la isla y lo calificó como un "castigo colectivo a 10 millones de personas".
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