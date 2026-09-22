Un Premio Nobel lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la humanidad: qué predijo
David Gross, ganador del Nobel de Física, sostuvo que las probabilidades de que la humanidad viva otros 50 años “son muy bajas” y explicó cómo llegó a esa conclusión.
David Gross, ganador del Premio Nobel de Física en 2004, realizó una inquietante reflexión sobre el futuro de la humanidad y puso el foco en los riesgos que podrían comprometer su supervivencia durante las próximas décadas. El reconocido físico estadounidense trasladó parte de su mirada científica al escenario mundial y planteó una conclusión que generó preocupación: “Las probabilidades de que la humanidad viva 50 años más son muy bajas”.
Gross construyó una extensa trayectoria como físico teórico y fue distinguido con el máximo reconocimiento de la disciplina junto a Frank Wilczek y H. David Politzer. Los tres científicos fueron premiados por sus investigaciones sobre la libertad asintótica, un fenómeno fundamental para comprender el comportamiento de los quarks y la interacción fuerte, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
A partir de su experiencia en el estudio de sistemas complejos, Gross también desarrolló una particular manera de observar fenómenos que exceden el ámbito de la física. En este caso, su análisis se trasladó hacia la situación global y los distintos riesgos que enfrenta la humanidad, utilizando conceptos vinculados con la probabilidad y la acumulación de acontecimientos.
La lógica detrás de su advertencia apunta precisamente a esa acumulación. Un determinado riesgo puede parecer poco probable si se lo observa de manera aislada, pero la situación cambia cuando se consideran numerosos escenarios posibles y un período de tiempo prolongado. Para Gross, esa combinación obliga a prestar especial atención a las condiciones en las que se encuentra actualmente la humanidad.
El físico también puso en perspectiva la propia naturaleza de la ciencia y sus límites para anticipar el futuro. “La física siempre es una apuesta; es un juego de exploración. Ahí reside su encanto. Nunca sabemos con certeza qué sucederá”, sostuvo, en una definición que refleja la incertidumbre que atraviesa tanto la investigación científica como cualquier intento de proyectar acontecimientos a varias décadas.
Su planteo, de todos modos, no significa que exista una fecha establecida para una eventual desaparición de la humanidad. La frase sobre los próximos 50 años constituye una advertencia basada en su análisis de los riesgos acumulados y de la dificultad para predecir el comportamiento de sistemas extremadamente complejos.
Gross nació en Estados Unidos en 1941 y recibió el Nobel de Física a los 63 años. Sus investigaciones sobre la interacción fuerte fueron fundamentales para el desarrollo de la física de partículas moderna y le valieron, junto a Wilczek y Politzer, uno de los mayores reconocimientos científicos del mundo.
Ahora, desde una perspectiva mucho más amplia, el Premio Nobel plantea una pregunta que excede las ecuaciones y los laboratorios: si la humanidad será capaz de administrar los riesgos que ella misma enfrenta durante las próximas décadas. Su advertencia deja así un interrogante abierto sobre cuánto puede cambiar el mundo en apenas medio siglo.
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