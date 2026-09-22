Un Premio Nobel lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la humanidad: qué predijo

Su planteo, de todos modos, no significa que exista una fecha establecida para una eventual desaparición de la humanidad. La frase sobre los próximos 50 años constituye una advertencia basada en su análisis de los riesgos acumulados y de la dificultad para predecir el comportamiento de sistemas extremadamente complejos.

Gross nació en Estados Unidos en 1941 y recibió el Nobel de Física a los 63 años. Sus investigaciones sobre la interacción fuerte fueron fundamentales para el desarrollo de la física de partículas moderna y le valieron, junto a Wilczek y Politzer, uno de los mayores reconocimientos científicos del mundo.

Ahora, desde una perspectiva mucho más amplia, el Premio Nobel plantea una pregunta que excede las ecuaciones y los laboratorios: si la humanidad será capaz de administrar los riesgos que ella misma enfrenta durante las próximas décadas. Su advertencia deja así un interrogante abierto sobre cuánto puede cambiar el mundo en apenas medio siglo.