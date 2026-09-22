Estados Unidos: cadenas de noticias se unen en un frente común ante la censura de Donald Trump
La Casa Blanca suspendió la acreditación de la CNN, Politico y MS NOW, y ahora enfrenta el boycott de CBS, ABC, NBC y hasta la señal ultraoficialista Fox.
Las cadenas de noticias CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron este lunes su intención de suspender por turnos sus coberturas de las actividades en la Casa Blanca como respuesta a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la acreditación de periodistas de la CNN, Politico y MSNow.
Fuentes de la Casa Blanca expresaron que la suspensión de las acreditaciones se debió a que esas señales de noticias publicaban "fake news" sobre Donald Trump y sus funcionarios, pero el embate contra la CNN impulsó la acción de los otros medios que tradicionalmente cumplían tareas en conjunto.
Hasta esta semana era impensado un boycott de parte de emisoras oficialistas como Fox, pero el veto fue entendido como un ataque a la libertad de expresión y prensa, dos estandartes que el gobierno de los Estados Unidos mantiene en alto aunque más no sea en lo discursivo.
"La Casa Blanca no está instituyendo un ataque contra la libertad de prensa, algo que yo atesoro. Está instituyendo un asalto contra las noticias falsas, algo que ha crecido como un cáncer en nuestro amado Estados Unidos de América", sentenció este lunes Donald Trump a través de Truth Social.
El Presidente de los Estados Unidos se refirió al fenómeno de las "fake news", concepto que fue popularizado durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, como algo "corrupto, con un propósito (específico), generalizado y completamente coordinado y totalmente fuera de control".
"Es una amenaza a nuestra Seguridad Nacional, y debe ser detenido, ahora!", arremetió el mandatario, que vetó el viernes pasado a medios como Politico y la CNN y se limita a compartir artículos del sitio Breitbart, uno de sus predilectos en materia de propaganda afín a su gobierno.
La respuesta de los medios de comunicación de los Estados Unidos no se hizo esperar: las cuatro grandes cadenas anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, para luego "difundir esa producción al resto de medios de comunicación, en apoyo a CNN", informó AFP.
Mientras tanto, la CNN, Politico y MSNow demandaron al gobierno de Donald Trump por su veto en Casa Blanca, entendiendo que "esta prohibición no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales".
"Esta mañana notificamos al Gobierno que hoy presentaremos una demanda para proteger nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, declararon los tres medios periodísticos.
"De no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales", señalaron.
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