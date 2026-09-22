Estados Unidos: cadenas de noticias se unen en un frente común ante la censura de Donald Trump

"Es una amenaza a nuestra Seguridad Nacional, y debe ser detenido, ahora!", arremetió el mandatario, que vetó el viernes pasado a medios como Politico y la CNN y se limita a compartir artículos del sitio Breitbart, uno de sus predilectos en materia de propaganda afín a su gobierno.

La respuesta de los medios de comunicación de los Estados Unidos no se hizo esperar: las cuatro grandes cadenas anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, para luego "difundir esa producción al resto de medios de comunicación, en apoyo a CNN", informó AFP.

CNN no puede entrar a la Casa Blanca

Mientras tanto, la CNN, Politico y MSNow demandaron al gobierno de Donald Trump por su veto en Casa Blanca, entendiendo que "esta prohibición no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales".

"Esta mañana notificamos al Gobierno que hoy presentaremos una demanda para proteger nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, declararon los tres medios periodísticos.

"De no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales", señalaron.