La publicación de Donald Trump tras ser condenado: "¡Esto está lejos de terminar!"

En su posteo también aseguró que "el juicio fue manipulado por un juez corrupto" y advirtió que "esto está lejos de terminar". Seguidamente, indicó: "¡Lucharemos por nuestra constitución!".

