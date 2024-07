Donald Trump rompió el silencio tras el atentado que casi le cuesta la vida: "Sentí la bala atravesando..."

Inmediatamente, Trump cayó al piso y fue socorrido por los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quienes lo sacaron inmediatamente del lugar. Allí se podía ver claramente que el exmandatario estaba lastimado.

donald trump herido.jpg

En este sentido, el expresidente habló en redes sociales y aseguró que sintió "la bala atravesando la piel". Además, mostró gratitud hacia quienes acudieron de inmediato para ayudarlo: "Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida", sostuvo.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto", declaró el candidato a la Casa Blanca, e informó: "Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!".

trump atentado.jpg

Ante de esto, el portavoz de Trump había informado que el exmandatario ya se encontraba "bien" y bajo los cuidados necesarios.