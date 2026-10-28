Dónde está Flávio Bolsonaro: cobertura de C5N en Misiones del avión que partió rumbo a Estados Unidos

El avión privado: El legislador y otras siete personas (incluyendo a su familia) lograron huir a bordo de un jet Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, operado por la empresa Baires Fly S.A.

Ruta estratégica: La aeronave, que aguardaba desde el lunes a la noche en suelo misionero, partió con una escala técnica programada en Guayaquil, Ecuador, para recargar combustible y evadir estratégicamente el espacio aéreo brasileño.

Desobediencia judicial: La salida se concretó pocas horas después de que agentes federales le comunicaran en Brasilia la decisión del juez Alexandre de Moraes, quien ordenó retenerle sus pasaportes y le prohibió abandonar el país.