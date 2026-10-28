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Dónde está Flávio Bolsonaro: cobertura de C5N en Misiones del avión que partió rumbo a Estados Unidos
Flávio Bolsonaro logró salir de Argentina hacia Norteamérica. El vuelo hará escala en Ecuador para evitar el espacio aéreo de Brasil tras la orden judicial.
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El despegue del avión en Puerto Iguazú
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"¡Combi blanca!": aseguran que Flávio Bolsonaro ingresó al aeropuerto de Puerto Iguazú
El senador brasileño Flávio Bolsonaro finalmente despegó este martes desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, con destino a Estados Unidos. Tras el escándalo por su huida de la Justicia de Brasil, el legislador y su familia abordaron un vuelo privado con el objetivo de exiliarse en Norteamérica.
Los detalles del vuelo de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos
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El avión privado: El legislador y otras siete personas (incluyendo a su familia) lograron huir a bordo de un jet Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, operado por la empresa Baires Fly S.A.
Ruta estratégica: La aeronave, que aguardaba desde el lunes a la noche en suelo misionero, partió con una escala técnica programada en Guayaquil, Ecuador, para recargar combustible y evadir estratégicamente el espacio aéreo brasileño.
Desobediencia judicial: La salida se concretó pocas horas después de que agentes federales le comunicaran en Brasilia la decisión del juez Alexandre de Moraes, quien ordenó retenerle sus pasaportes y le prohibió abandonar el país.
Las causas penales: La drástica decisión de abandonar el continente tras la derrota electoral está vinculada a las graves investigaciones que enfrenta el senador por presunto lavado de dinero, blanqueo de capitales y corrupción.
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