Dónde está Flávio Bolsonaro: cómo seguir en vivo el avión LV-JQW que partió desde Puerto Iguazú
En medio del hermetismo por la presunta huida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, te explicamos cómo monitorear los movimientos del jet privado.
El paradero de Flávio Bolsonaro se ha convertido en el foco de atención. Con una orden judicial del Supremo Tribunal Federal que anuló sus pasaportes por una investigación en curso, la principal hipótesis apunta a que el legislador ingresó a la Argentina de forma irregular por Misiones para abordar el jet privado LV-JQW con destino a Estados Unidos.
Ante el silencio de las autoridades migratorias y la falta de registros oficiales, el monitoreo satelital de la aeronave se volvió una herramienta clave para seguir los presuntos pasos del dirigente.
Cómo seguir en vivo el avión LV-JQW paso a paso
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Para quienes deseen observar los movimientos de la aeronave operada por la empresa Baires Fly S.A., es posible acceder a su radar en tiempo real mediante la plataforma especializada FlightAware. El procedimiento para realizar el rastreo es el siguiente:
- Ingreso a la plataforma: se debe acceder directamente al enlace oficial de seguimiento del avión ingresando a este link.
- Mapa interactivo: en la pantalla principal se desplegará un mapa de superficie en vivo (Live Surface Map) que muestra la ubicación exacta de la aeronave, su altitud, velocidad y trayectoria en caso de encontrarse en vuelo.
- Historial de rutas: desplazándose hacia la parte inferior de la página web, el sitio ofrece un registro detallado con el historial de los vuelos pasados, incluyendo horarios de despegue, aterrizaje y tiempos de viaje.
- Alertas de estado: los usuarios pueden crear una cuenta gratuita en la plataforma para configurar alertas automáticas al correo electrónico o al celular, las cuales notifican cuando el avión presenta un nuevo plan de vuelo, despega o aterriza.
Cuál fue la última ruta registrada de la aeronave
Según los registros satelitales públicos consolidados por FlightAware, los últimos movimientos del Gulfstream G400 (número de serie 1524) coinciden geográficamente con la zona de la Triple Frontera, el lugar señalado por las recientes investigaciones periodísticas.
El último trayecto confirmado de la aeronave marca que partió el pasado lunes 26 de octubre de 2026 a las 22:14 horas desde el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) en la Ciudad de Buenos Aires, y aterrizó a las 23:42 en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú (IGR), tras 1 hora y 28 minutos de vuelo.
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