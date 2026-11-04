Duro golpe para Donald Trump: los demócratas aplastaron en las elecciones en Estados Unidos

Retención de bastiones en la Cámara de Representantes

El recuento en la cámara baja (que renueva sus 435 lugares) ratifica la recuperación demócrata, incluso en distritos que habían sido rediseñados estratégicamente por el trumpismo:

En el distrito 14 de Florida , la congresista demócrata Kathy Castor conservó su feudo pese al nuevo mapa electoral.

, la congresista demócrata Kathy Castor conservó su feudo pese al nuevo mapa electoral. En el distrito 25 de Florida , el demócrata Jared Moskowitz revalidó su escaño al vencer al republicano Scott Singer.

, el demócrata Jared Moskowitz revalidó su escaño al vencer al republicano Scott Singer. En California, la atención se centra en los distritos 22 y 48. En el primero, el candidato demócrata latino Randy Villegas busca arrebatarle el asiento al republicano David Valadao en un recuento que avanza voto a voto.

Hitos históricos en las gobernaciones estatales

Además del Congreso, la jornada electoral definió el mando en más de 30 gobernaciones, dejando resultados históricos en términos de representatividad: