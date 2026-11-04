Duro golpe para Donald Trump: los demócratas aplastaron en las elecciones en Estados Unidos
Las proyecciones de las elecciones en Estados Unidos marcan una victoria de la oposición, que recupera la Cámara de Representantes y domina el Senado.
El recuento de votos de las elecciones en Estados Unidos dibuja un panorama sumamente adverso para el presidente Donald Trump. Las últimas proyecciones oficiales anticipan una victoria generalizada del Partido Demócrata, impulsada por el desgaste del oficialismo, los efectos de la política económica y el impacto de la guerra en Medio Oriente.
Los datos confirman que los demócratas lograrán arrebatarle el control de la Cámara de Representantes al Partido Republicano y se encaminan a asegurar la mayoría en el Senado, consolidando así el dominio total del Capitolio.
Conquistas clave y sorpresas en el Senado
IMPORTANTE: Cómo van las elecciones en Estados Unidos EN VIVO
En la Cámara Alta, donde se renuevan 35 escaños, el Partido Demócrata logró dar golpes certeros en distritos fuertemente disputados para alcanzar la mayoría:
- Carolina del Norte: el exgobernador demócrata Roy Cooper cumplió con los pronósticos y le arrebató el escaño al republicano Michael Whatley (expresidente del Comité Nacional Republicano).
- Georgia: el senador demócrata Jon Ossoff logró una victoria fundamental al retener su banca frente al candidato republicano Mike Collins.
- Carolina del Sur: se produjo uno de los grandes batacazos de la jornada. La candidata demócrata Annie Andrews se impuso ante la republicana Darline Graham, arrebatándole un escaño histórico que la familia Graham (y el conservadurismo) mantenía desde 2003.
- Costa Este: los demócratas aseguraron rápidamente la retención de sus bancas en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.
Por su parte, los republicanos lograron retener sus escaños tradicionales en Virginia Occidental, Wyoming y Tennessee. En Florida, la oficialista Ashley Moody logró imponerse a la demócrata Angie Nixon por un ajustadísimo margen de apenas tres puntos.
Retención de bastiones en la Cámara de Representantes
El recuento en la cámara baja (que renueva sus 435 lugares) ratifica la recuperación demócrata, incluso en distritos que habían sido rediseñados estratégicamente por el trumpismo:
- En el distrito 14 de Florida, la congresista demócrata Kathy Castor conservó su feudo pese al nuevo mapa electoral.
- En el distrito 25 de Florida, el demócrata Jared Moskowitz revalidó su escaño al vencer al republicano Scott Singer.
- En California, la atención se centra en los distritos 22 y 48. En el primero, el candidato demócrata latino Randy Villegas busca arrebatarle el asiento al republicano David Valadao en un recuento que avanza voto a voto.
Hitos históricos en las gobernaciones estatales
Además del Congreso, la jornada electoral definió el mando en más de 30 gobernaciones, dejando resultados históricos en términos de representatividad:
- Florida: el republicano Byron Donalds superó al demócrata David Jolly y se convertirá en el primer gobernador afroamericano en la historia del estado.
- Georgia: la demócrata Keisha Lance Bottoms hizo historia al consagrarse como la primera gobernadora negra del estado, recuperando un distrito clave para su partido.
- Nueva York: la demócrata Kathy Hochul logró la reelección con una amplia y cómoda ventaja frente a su rival republicano, Bruce Blakeman.
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