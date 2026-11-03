Elecciones en Estados Unidos: 63% de votantes de California temen que Donald Trump busque frenar el recuento
Un sondeo reveló la profunda desconfianza del electorado californiano ante una posible injerencia del gobierno federal en les elecciones en Estados Unidos.
El 63 % de los votantes del estado de California, uno de los bastiones demócratas de Estados Unidos, teme que el gobierno del presidente Donald Trump intente detener el recuento de votos tras las elecciones en Estados Unidos. Así lo determinó una reciente encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley.
Los números de la desconfianza electoral
La investigación evidenció una marcada polarización frente a las garantías institucionales y reveló que casi la mitad de los electores (49 %) rechaza de plano la premisa de que los comicios estatales puedan desarrollarse sin ningún tipo de interferencia federal.
El desglose de los datos expone marcadas diferencias partidarias y raciales:
- Brecha política: el 85 % de los demócratas cree que el recuento podría detenerse deliberadamente desde Washington, en contraste con apenas el 22 % de los republicanos que comparten ese temor.
- Minorías en alerta: la desconfianza sobre la transparencia del proceso es significativamente mayor entre las minorías. El 64 % de los votantes afroamericanos y el 54 % de los hispanos expresaron su preocupación, frente al 44 % de los votantes blancos no hispanos.
Tensiones entre California y el Departamento de Justicia
Matt Barreto, director del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA, advirtió que estos porcentajes "deberían hacer saltar las alarmas sobre las amenazas a la democracia en California".
Estos temores ciudadanos se producen en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno estatal y el Departamento de Justicia, potenciada por las denuncias del presidente sobre un supuesto fraude electoral masivo. El conflicto institucional alcanzó su punto de mayor rispidez cuando las autoridades federales exigieron mediante una demanda judicial la retención de más de 20.000 votos por correo emitidos por supuestos no ciudadanos; una maniobra legal que terminó siendo desestimada por la Corte Suprema.
"Durante el último mes, el presidente y el Departamento de Justicia han estado intentando interferir directamente y tomar el control de las elecciones de California, y los votantes son conscientes de ello", concluyó Barreto. Cabe recordar que California es el estado más poblado del país, cuenta con más de 23 millones de electores registrados y tiene en juego tres contiendas clave para la Cámara de Representantes que podrían pasar de manos republicanas a demócratas.
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