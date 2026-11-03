Elecciones en Estados Unidos: 63 % de votantes de California temen que Donald Trump busque frenar el recuento

"Durante el último mes, el presidente y el Departamento de Justicia han estado intentando interferir directamente y tomar el control de las elecciones de California, y los votantes son conscientes de ello", concluyó Barreto. Cabe recordar que California es el estado más poblado del país, cuenta con más de 23 millones de electores registrados y tiene en juego tres contiendas clave para la Cámara de Representantes que podrían pasar de manos republicanas a demócratas.