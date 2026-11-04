Zohran Mamdani celebró la "ola progresista" en Nueva York: "Se está viendo en todo el país"
En el marco de las elecciones de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York se adjudicó los triunfos demócratas en las midterms.
El alcalde de Nueva York, el socialista democrático Zohran Mamdani, celebró este martes los resultados de las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos, asegurando que el movimiento político impulsado en la metrópoli norteamericana se replica ahora a nivel nacional.
En un evento oficial junto a la militancia del Partido Demócrata de Nueva York, el jefe comunal destacó los triunfos clave obtenidos en el estado y ratificó la consolidación de la agenda progresista en el Congreso.
"El trabajo que comenzamos aquí, en las calles de la ciudad de Nueva York, se está llevando adelante esta noche por todo nuestro país", afirmó Mamdani ante sus seguidores, según citó The Washington Post.
Kathy Hochul ratificada y el respaldo de la "triangulación" progresista en Nueva York
Durante su discurso, Mamdani celebró de forma entusiasta la reelección de la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, quien se impuso holgadamente al candidato del Partido Republicano, Bruce Blakeman, según las proyecciones de las cadenas NBC y CBS.
El alcalde valoró la alianza estratégica y la colaboración construida con Hochul —quien gobierna el estado desde agosto de 2021— en materias clave de gestión:
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Vivienda asequible: Impulso conjunto a planes de desarrollo urbano y freno a la especulación inmobiliaria.
Educación pública: Programas de inversión y fortalecimiento presupuestario estatal.
En ese mismo frente político, la referente nacional del espacio y congresista Alexandria Ocasio-Cortez revalidó su banca en la Cámara de Representantes tras vencer con comodidad al postulante republicano Diamant Hysenaj.
El avance de la izquierda en el Congreso de los Estados Unidos
La jornada electoral también dejó un contundente respaldo a los candidatos apadrinados por Mamdani y respaldados por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA).
Las dirigentes socialistas Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdez —quienes ya se habían impuesto en las primarias demócratas del verano tras derrotar a sectores tradicionales del partido— se garantizaron un escaño en la Cámara de Representantes al ganar en sus distritos históricos de la ciudad de Nueva York.
A este esquema de representación progresista se sumó el excontralor de Nueva York, Brad Lander, quien también resultó electo congresista federal con el apoyo explícito del alcalde.
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