Zohran Mamdani celebró la "ola progresista" en Nueva York: "Se está viendo en todo el país"

Vivienda asequible: Impulso conjunto a planes de desarrollo urbano y freno a la especulación inmobiliaria.

Educación pública: Programas de inversión y fortalecimiento presupuestario estatal.

En ese mismo frente político, la referente nacional del espacio y congresista Alexandria Ocasio-Cortez revalidó su banca en la Cámara de Representantes tras vencer con comodidad al postulante republicano Diamant Hysenaj.

El avance de la izquierda en el Congreso de los Estados Unidos

La jornada electoral también dejó un contundente respaldo a los candidatos apadrinados por Mamdani y respaldados por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA).

Las dirigentes socialistas Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdez —quienes ya se habían impuesto en las primarias demócratas del verano tras derrotar a sectores tradicionales del partido— se garantizaron un escaño en la Cámara de Representantes al ganar en sus distritos históricos de la ciudad de Nueva York.

A este esquema de representación progresista se sumó el excontralor de Nueva York, Brad Lander, quien también resultó electo congresista federal con el apoyo explícito del alcalde.