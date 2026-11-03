De Villa del Parque a buscar una alcaldía en Florida: quién es Alberto Zaltzberg, candidato argentino en EEUU
En el marco de las elecciones en Estados Unidos, el argentino de 51 años realizó su campaña emulando un clásico slogan de Donald Trump.
En una jornada electoral clave en los Estados Unidos por las elecciones de mitad de término, la contienda local del estado de Florida cuenta con un protagonista con sello argentino. Se trata de Alberto Zaltzberg, de 51 años y criado en el barrio porteño de Villa del Parque.
El argentino es uno de los candidatos que compite para convertirse en el nuevo alcalde de Aventura, una de las localidades más acomodadas del condado de Miami-Dade.
El candidato trasplantado al sur estadounidense busca destronar al actual jefe comunal, Howard Weinberg, en una votación que podría marcar un hito histórico: en caso de imponerse en las urnas, Zaltzberg se transformará en el primer alcalde de origen latino al frente de la próspera ciudad floridana.
De la crisis de 2001 a la política de Estados Unidos: la historia del candidato argentino Alberto Zaltzberg
La historia de Zaltzberg con suelo estadounidense comenzó hace 23 años. Tras los sacudones de la crisis socioeconómica de 2001 y 2002 en la Argentina, emigró junto a quien era su pareja —hoy su esposa y madre de sus dos hijos—.
Luego de transitar por distintos puntos de Miami, hace 15 años se radicó definitivamente en Aventura, epicentro de desarrollos inmobiliarios premium, marinas privadas y campos de golf exclusivos.
En el ámbito profesional se desempeña como experto en marketing digital y broker inmobiliario. Su incursión en la función pública no es inédita: en dos oportunidades anteriores se postuló para el cargo de comisionado municipal, aunque sin lograr acceder al escaño.
Campaña con IA y el guiño al lema de Donald Trump
Afiliado al Partido Republicano, Zaltzberg apostó por una estrategia de campaña hiperconectada: promovió su propuesta de manera íntegra a través de redes sociales, apoyándose fuertemente en herramientas de inteligencia artificial para la generación de contenidos y piezas publicitarias.
Además, eligió como consigna central un claro guiño al movimiento político que encabeza Donald Trump: "Make Aventura Great Again".
A pesar de la adscripción partidaria del postulante porteño, los comicios locales de Aventura —localidad de unos 40.000 habitantes impulsada por un sistema de gobierno de concejo-administrador con seis comisionados— son de carácter no partidario, por lo que la definición dependerá del respaldo directo de los vecinos del distrito.
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