De Villa del Parque a buscar una alcaldía en Florida: quién es Alberto Zaltzberg, candidato argentino en EEUU

En el ámbito profesional se desempeña como experto en marketing digital y broker inmobiliario. Su incursión en la función pública no es inédita: en dos oportunidades anteriores se postuló para el cargo de comisionado municipal, aunque sin lograr acceder al escaño.

Campaña con IA y el guiño al lema de Donald Trump

Afiliado al Partido Republicano, Zaltzberg apostó por una estrategia de campaña hiperconectada: promovió su propuesta de manera íntegra a través de redes sociales, apoyándose fuertemente en herramientas de inteligencia artificial para la generación de contenidos y piezas publicitarias.

Además, eligió como consigna central un claro guiño al movimiento político que encabeza Donald Trump: "Make Aventura Great Again".

A pesar de la adscripción partidaria del postulante porteño, los comicios locales de Aventura —localidad de unos 40.000 habitantes impulsada por un sistema de gobierno de concejo-administrador con seis comisionados— son de carácter no partidario, por lo que la definición dependerá del respaldo directo de los vecinos del distrito.