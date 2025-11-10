Ecuador: sangriento motín en una cárcel de máxima seguridad dejó una treintena de muertos

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

Según la autoridad carcelaria, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a “una reorganización” de algunos reclusos “en la nueva cárcel de máxima seguridad".

El centro penitenciario fue construido por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y su inauguración se espera para este mes.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos murieron en una penitenciaría de Guayaquil.

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

Tras lo que fue otro enfrentamiento entre bandas narco en su intento por controlar el negocio en el recinto, ya se registran cerca de 500 reclusos muertos desde 2021 a esta parte.