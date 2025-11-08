Tornado trágico en Brasil: hay al menos cinco muertos y 130 heridos en el sur del vecino país

El tornado afectó principalmente a Rio Bonito do Iguaçu, donde la caída de árboles y el derrumbe de edificaciones complicaron las tareas de rescate. Además, laa interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones dejó aisladas a varias localidades dificultando el trabajo de los equipos de emergencia.

La Justicia de Brasil le exige al gobernador Río de Janeiro explicaciones por el operativo contra Comando Vermelho

El Tribunal Supremo de Brasil, citó al gobernador del estado de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, para que brinde detalles sobre el cruento operativo policial que ordenó contra el Comando Vermelho y que que terminó en una verdadera masacre que dejó más de 130 de víctimas fatales.

La orden judicial fue firmada por el presidente del Tribunal Suprema, Alexandre de Moraes, quien fijó la audiencia para el próximo el 3 de noviembre en Río para que Castro responda preguntas concretas, como el número oficial de muertos y heridos, brinde un informe detallado de la operación e informe sobre, las medidas adoptadas para asistir a las víctimas, entre otros temas.

El pedido de explicaciones se enmarca en una sentencia previa del máximo tribunal de Brasil en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

En tanto, el Tribunal Supremo busca determinar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.