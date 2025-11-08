Hamas le entregó a Israel el cuerpo de Lior Rudaeff, el rehén argentino por el que había pedido Javier Milei
Su muerte dataría de más de dos años. Los restos fueron recuperados las últimas horas y se trata de Lior Rudaeff, según se confirmó.
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los restos de Lior Rudaeff, secuestrado y asesinado en el ataque del 7 de octubre de 2023, fueron devueltos a Israel el viernes por la noche, tras los exámenes forenses de identificación.
“Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal, el Ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que fue repatriado para ser enterrado”, indicaron desde Israel en un comunicado militar.
El intercambio se produjo luego de la entrega de Israel a la Cruz Roja de los cuerpos de unos 15 palestinos, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado.
Rudaeff, de 61 años, era un vecino histórico del kibutz Nir Yitzhak, esposo, padre y abuelo. Fue asesinado por terroristas de la Jihad Islámica Palestina mientras integraba el equipo de respuesta de emergencia del kibutz, que resistió durante horas sin apoyo militar cuando los atacantes irrumpieron en la comunidad. Su cuerpo fue posteriormente llevado a Gaza.
Nacido en Argentina en 1962, Rudaeff emigró a Israel junto a su familia en 1969 y se estableció en Nir Yitzhak, donde se convirtió en una figura muy querida. Apasionado por los vehículos, era conocido por su habilidad para conducir “todo lo que tuviera ruedas” y trabajó durante años como camionero, incluso en la Franja de Gaza.
Durante su servicio militar, integró una unidad antiaérea y combatió en la Primera Guerra del Líbano en 1982. Tras regresar, conoció a Yaffa, con quien se casó en 1985. Juntos formaron una familia con cuatro hijos- Noam, Nadav, Bar y Ben. Su hijo menor, Ben, sobrevivió a la masacre del festival Nova.
Además de su labor profesional, Rudaeff dedicó gran parte de su vida al voluntariado. Durante más de 25 años fue parte del equipo de emergencia del kibutz y durante cuatro décadas condujo ambulancias para Maguen David Adom (MDA), siempre disponible para asistir a quien lo necesitara.
El 7 de octubre, al iniciarse el ataque de Hamas y la Jihad Islámica, Rudaeff y otros miembros del equipo de defensa local corrieron a proteger a los residentes.
Combatieron durante horas, sin saber que el ejército no llegaría hasta entrada la noche, cuando los terroristas ya se habían retirado. En medio del caos, varios miembros del equipo murieron y Rudaeff desapareció. Su teléfono fue localizado en Gaza y, durante meses, su familia mantuvo la esperanza de que estuviera con vida. En mayo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que había sido asesinado el mismo 7 de octubre y su cuerpo secuestrado hacia Gaza.
Aún permanecen en poder de Hamas los cuerpos de Meny Godard, el teniente Hadar Goldin, el sargento mayor Ran Gvili, Dror Or y Sudthisak Rinthalak.
