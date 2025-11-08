Hamas le entregó a Israel el cuerpo de Lior Rudaeff, el rehén argentino por el que había pedido Javier Milei

Durante su servicio militar, integró una unidad antiaérea y combatió en la Primera Guerra del Líbano en 1982. Tras regresar, conoció a Yaffa, con quien se casó en 1985. Juntos formaron una familia con cuatro hijos- Noam, Nadav, Bar y Ben. Su hijo menor, Ben, sobrevivió a la masacre del festival Nova.

Además de su labor profesional, Rudaeff dedicó gran parte de su vida al voluntariado. Durante más de 25 años fue parte del equipo de emergencia del kibutz y durante cuatro décadas condujo ambulancias para Maguen David Adom (MDA), siempre disponible para asistir a quien lo necesitara.

El 7 de octubre, al iniciarse el ataque de Hamas y la Jihad Islámica, Rudaeff y otros miembros del equipo de defensa local corrieron a proteger a los residentes.

Combatieron durante horas, sin saber que el ejército no llegaría hasta entrada la noche, cuando los terroristas ya se habían retirado. En medio del caos, varios miembros del equipo murieron y Rudaeff desapareció. Su teléfono fue localizado en Gaza y, durante meses, su familia mantuvo la esperanza de que estuviera con vida. En mayo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que había sido asesinado el mismo 7 de octubre y su cuerpo secuestrado hacia Gaza.

Aún permanecen en poder de Hamas los cuerpos de Meny Godard, el teniente Hadar Goldin, el sargento mayor Ran Gvili, Dror Or y Sudthisak Rinthalak.