Rodrigo Paz Pereira cuestionó a Evo Morales en su asunción presidencial: "¿Dónde está el litio?"

«Sin embargo, antes de asumir comenzamos a trabajar para atender la urgencia. Mientras estamos hablando hoy, me comprometí con Edmand (Lara) que llegaría las cisternas de diésel y gasolina. Desde anoche están entrando a nuestras fronteras para terminar son esas malditas filas», anunció.

Javier Milei asistió a la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

La presidencia de Rodrigo Paz Pereira modifica el plano geopolítico sudamericano introduciendo otro mandatario de derecha en el escenario regional. En este contexto, favorable al gobierno de Javier Milei, el mandatario argentino participó de la entrega del bastón de mando en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Se trató de la segunda ceremonia de asunción de la que participará el Presidente, luego de ser invitado a la de Donald Trump en enero de este año. Tras el evento, se aguarda que arribe a la ciudad de Buenos Aires a las 17:30 horas del sábado.

Al momento ocurrió una situación que deja ver el contraste político. Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, fue el primero en acercarse a saludar, y se describió como un momento cordial, con sonrisas de por medio. Sin embargo, al seguir sus pasos, Milei se encontró con el presidente chileno, Gabriel Boric, no se paró para saludarlo y optó por extender la mano desde su asiento.