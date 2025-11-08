Rodrigo Paz Pereira cuestionó a Evo Morales en su asunción presidencial: "¿Dónde está el litio?"
El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, acusó a los expresidentes del saliente Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) de haber «mentido» con la abundancia de esos recursos naturales.
«Yo quiero preguntales, con testigos internacionales, con las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron?, nos dijeron que Bolivia iba a tener un mar de gas. Evo, ¿Dónde está el litio?, Arce, ¿Dónde está el litio, el gas», preguntó Paz durante su primer discurso como mandatario.
El presidente hizo referencia al anuncio de Luis Alberto Sánchez, entonces ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Morales, que dijo en 2019 haber encontrado «un mar de gas» tras la perforación del pozo Boyuy X-2, sin embargo este pozo posteriormente se declaró «no comercial» lo que dejó duras críticas al Ejecutivo.
Sobre el litio, Paz recordó la promesa incumplida de Arce beneficiar al país con la explotación de litio, tras contratos con empresas de China y Rusia por 2.000 millones de dólares que no llegaron a ejecutarse, y ante una planta industrial que arrancó en 2023 pero que atraviesa por varias dificultades para su operación al 100 %.
El presidente también dijo que Bolivia sufre una «escasez energética que afecta a cada familia» por la falta de diésel y combustible.
«Sin embargo, antes de asumir comenzamos a trabajar para atender la urgencia. Mientras estamos hablando hoy, me comprometí con Edmand (Lara) que llegaría las cisternas de diésel y gasolina. Desde anoche están entrando a nuestras fronteras para terminar son esas malditas filas», anunció.
Javier Milei asistió a la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia
La presidencia de Rodrigo Paz Pereira modifica el plano geopolítico sudamericano introduciendo otro mandatario de derecha en el escenario regional. En este contexto, favorable al gobierno de Javier Milei, el mandatario argentino participó de la entrega del bastón de mando en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Se trató de la segunda ceremonia de asunción de la que participará el Presidente, luego de ser invitado a la de Donald Trump en enero de este año. Tras el evento, se aguarda que arribe a la ciudad de Buenos Aires a las 17:30 horas del sábado.
Al momento ocurrió una situación que deja ver el contraste político. Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, fue el primero en acercarse a saludar, y se describió como un momento cordial, con sonrisas de por medio. Sin embargo, al seguir sus pasos, Milei se encontró con el presidente chileno, Gabriel Boric, no se paró para saludarlo y optó por extender la mano desde su asiento.
