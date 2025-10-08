Diputados aprobó el allanamiento a José Luis Espert por el escándalo con Fred Machado
El pedido lo realizó el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dado que el legislador aún tiene fueros, por lo que se requiere aprobación del Congreso.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, le solicitó este miércoles a la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, que autorice el registro y secuestro de bienes del diputado nacional José Luis Espert. El pedido irrumpió en plena sesión, donde la Cámara baja discutió la reforma que limita los DNU de Javier Milei.
A pesar de que Espert solicitó licencia este miércoles, mantiene sus fueros parlamentarios. Por ello, el requerimiento del juez Mirabelli debía ser analizado primero por la Comisión de Asuntos Constitucionales y, finalmente, votado por el pleno de la Cámara baja. De esta manera, con 215 votos afirmativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de allanamiento a José Luis Espert por la investigación de sus vínculos con Fred Machado.
La solicitud judicial se dio luego de que, ayer, el legislador fuera imputado por lavado de dinero por el fiscal Fernando Domínguez. Espert está bajo la lupa de la Justicia por una transferencia de $200.000 dólares que recibió de Fred Machado, el empresario argentino que fue extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
Las consecuencias políticas de la investigación ya se sintieron: el domingo pasado, Espert renunció a su candidatura para las próximas elecciones legislativas y a su puesto como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta decisión se tomó bajo presión tanto del oficialismo de La Libertad Avanza como de sus socios del PRO.
Pero eso no es todo: este miércoles también apareció un contrato por 1 millón de dólares entre José Luis Espert y Fred Machado. El documento fue hallado por la Policía Federal, en el marco de un allanamiento a la casa del presunto narcotraficante en Viedma, Río Negro.
Cabe señalar que, el archivo -que data de 2019- detalla una serie de pagos fraccionados de USD$100.000 cada uno. Dichos montos corresponderían a servicios pactados entre el diputado en uso de licencia y el empresario que actualmente se encuentra detenido.
Si bien el material fue inicialmente encontrado roto y manchado, el personal policial logró reconstruirlo para confirmar su contenido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario