Diputados aprobó el allanamiento a José Luis Espert por el escándalo con Fred Machado

espert

Pero eso no es todo: este miércoles también apareció un contrato por 1 millón de dólares entre José Luis Espert y Fred Machado. El documento fue hallado por la Policía Federal, en el marco de un allanamiento a la casa del presunto narcotraficante en Viedma, Río Negro.

contrato espert fred machado

Cabe señalar que, el archivo -que data de 2019- detalla una serie de pagos fraccionados de USD$100.000 cada uno. Dichos montos corresponderían a servicios pactados entre el diputado en uso de licencia y el empresario que actualmente se encuentra detenido.

Si bien el material fue inicialmente encontrado roto y manchado, el personal policial logró reconstruirlo para confirmar su contenido.