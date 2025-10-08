Otra jornada de represión en Congreso: la Policía detuvo a un joven, a un fotógrafo y avanza contra jubilados
Los adultos mayores volvieron a protestar en las inmediaciones al Palacio legislativo y los efectivos no dudaron en aplicar el protocolo anti-piquetes.
No es noticia nueva: cada vez que los jubilados se disponen a marchar por sus derechos, la Policía y otras fuerzas de seguridad se encargan de aplicar el "protocolo anti-piquetes" dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y, bajo esa premisa, aprovechan para reprimir a adultos mayores y otros manifestantes.
Este miércoles y como cada miércoles, hubo un numeroso grupo de personas que se acercó a las inmediaciones del Congreso para marchar y fue severamente reprimido por la Policía de la Ciudad. Tras arrestar a un joven con la camiseta de Argentina, los efectivos también tiraron al piso a un fotógrafo y se llevaron detenido a un jubilado.
Cabe señalar que los jubilados se congregan frente al Congreso de la Nación todos los miércoles para reclamar por sus derechos previsionales y protestar por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes.
Los principales reclamos se centran en el pedido de aumento de haberes y jubilación digna, donde se exige subas en sus pensiones que superen la línea de pobreza, argumentando que sus haberes son insuficientes para vivir y que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Piden no tener que "elegir entre remedios o comida".
Además, hay un fuerte pedido por la restitución de la cobertura en medicamentos, que les ha sido reducida y posteriormente retirada.
Pese al reclamo justo y legítimo, las fuerzas de seguridad -bajo las órdenes de Bullrich- se encargan de reprimir a los adultos mayores y a todos los que marchen en defensa de sus derechos, así se trate de niños, mujeres o trabajadores de los medios, una situación que se volvió a repetir este miércoles 8 de octubre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario