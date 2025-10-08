Otra jornada de represión en Congreso: la Policía detuvo a un joven, a un fotógrafo y avanza contra jubilados

Además, hay un fuerte pedido por la restitución de la cobertura en medicamentos, que les ha sido reducida y posteriormente retirada.

Pese al reclamo justo y legítimo, las fuerzas de seguridad -bajo las órdenes de Bullrich- se encargan de reprimir a los adultos mayores y a todos los que marchen en defensa de sus derechos, así se trate de niños, mujeres o trabajadores de los medios, una situación que se volvió a repetir este miércoles 8 de octubre.