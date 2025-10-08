Siguen las malas noticias para José Luis Espert: fajaron su oficina en Diputados

Todo este derivó en que, pese a la fuerte banca del presidente Javier Milei, el economista renunciara a su candidatura para las próximas elecciones legislativas y a su puesto como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta decisión se tomó bajo presión tanto del oficialismo de La Libertad Avanza como de sus socios del PRO.