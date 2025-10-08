Siguen las malas noticias para José Luis Espert: fajaron su oficina en Diputados
Tras el pedido del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, la Cámara baja aprobó este miércoles el allanamiento al legislador por el escándalo con Fred Machado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pedido de allanamiento al diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, por la investigación de sus vínculos con el empresario y presunto narcotraficante Fred Machado; y en horas de la noche, su oficina del Congreso ya se encontraba fajada.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, le solicitó este miércoles a la Cámara baja que autorice el registro y secuestro de bienes del diputado nacional. El pedido irrumpió en plena sesión, donde se discutió la reforma que limita los DNU de Javier Milei.
A pesar de que Espert solicitó licencia con goce de sueldo este miércoles, mantiene sus fueros parlamentarios. Por ello, el requerimiento del magistrado debía ser analizado primero por la Comisión de Asuntos Constitucionales y, finalmente, votado por el pleno de la Cámara baja. De esta manera, con 215 votos afirmativos y 3 abstenciones, Diputados aprobó el pedido de allanamiento.
La solicitud judicial se dio luego de que, ayer, el legislador fuera imputado por lavado de dinero por el fiscal Fernando Domínguez. Espert está bajo la lupa de la Justicia por una transferencia de $200.000 dólares que recibió de Fred Machado, el empresario argentino que fue extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
Todo este derivó en que, pese a la fuerte banca del presidente Javier Milei, el economista renunciara a su candidatura para las próximas elecciones legislativas y a su puesto como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta decisión se tomó bajo presión tanto del oficialismo de La Libertad Avanza como de sus socios del PRO.
Y mientras continúan surgiendo pruebas y archivos que parecen complicarlo aún más, desde este miércoles el diputado libertario se encontrará con su oficina del Congreso fajada, y lista para ser allanada por la Justicia.
