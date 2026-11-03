El gobierno de Javier Milei se ataja ante una eventual caída de Donald Trump y abre el diálogo con los demócratas

En los despachos oficiales se analiza con atención la evolución de la campaña política en Estados Unidos y los eventuales escenarios geopolíticos que podrían configurarse tras la votación. Aunque el perfil ideológico del Poder Ejecutivo argentino mostró coincidencias marcadas con el ala conservadora del Partido Republicano desde el inicio de la gestión, la cercanía de los comicios legislativos empuja a los colaboradores presidenciales a recalibrar la postura pública de la Argentina.