El gobierno de Javier Milei se ataja ante una eventual caída de Donald Trump y abre el diálogo con los demócratas
El vocero presidencial admitió una posible derrota de los republicanos y ensayó un giro pragmático para evitar costos diplomáticos si los demócratas triunfan en las urnas estadounidenses.
En los despachos oficiales se analiza con atención la evolución de la campaña política en Estados Unidos y los eventuales escenarios geopolíticos que podrían configurarse tras la votación. Aunque el perfil ideológico del Poder Ejecutivo argentino mostró coincidencias marcadas con el ala conservadora del Partido Republicano desde el inicio de la gestión, la cercanía de los comicios legislativos empuja a los colaboradores presidenciales a recalibrar la postura pública de la Argentina.
En ese marco, el vocero presidencial Adrián Ravier buscó relativizar el impacto del resultado comicial al asegurar que la solidez macroeconómica del país no depende de la suerte del partido gobernante en Estados Unidos. Las declaraciones oficiales intentan dar tranquilidad a los mercados y sentar una postura institucional desvinculada de los vaivenes partidarios de Washington.
Reorientación estratégica frente a las urnas
La estrategia diplomática apunta a neutralizar los costos políticos en caso de que los demócratas se impongan en la elección. Fuentes del gabinete señalan que el objetivo prioritario es resguardar la relación institucional con la mayor potencia del continente, más allá de la simpatía personal que las principales figuras del oficialismo manifestaron públicamente hacia el ex mandatario estadounidense durante los últimos meses.
Construcción de vínculos con el espacio demócrata
Para concretar esa flexibilidad política, el Ministerio de Relaciones Exteriores viene tendiendo puentes de contacto con referentes y diplomáticos vinculados al Partido Demócrata. Esta iniciativa busca garantizar acuerdos comerciales de largo plazo, dar fluidez al diálogo técnico por el programa económico con organismos internacionales y asegurar el apoyo crediticio indispensable de Washington sin importar qué sector termine al frente del Capitolio.
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