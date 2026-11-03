Donald Trump pidió a sus seguidores que vayan a votar y vaticinó que ganarán "por paliza"

"Solo les pido a todos que imaginen que estoy en la boleta electoral", manifestó el mandatario durante una entrevista con Fox News, y agregó: "Tenemos que mantener a Estados Unidos grande". Durante la conversación, Trump se mostró confiado en el desempeño electoral de su partido, pese a lo que dicen los principales sondeos: "Si nuestra gente vota, ganamos por paliza", afirmó.