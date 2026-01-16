El Gobierno de Venezuela liberó otros siete presos políticos de origen extranjero

carcel el rodeo venezuela Cárcel El Rodeo I.

De acuerdo con los datos difundidos, De Roodes y Corneille habían sido detenidos el 18 de junio del año pasado, mientras que Van Der Randen estaba privado de su libertad desde el 25 de diciembre de 2024.

Por último, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la liberación del ciudadano panameño Javier Olmedo Núñez, quien permanecía detenido en Venezuela desde junio de 2025, acusado de presunto espionaje.

Quiénes son los argentinos que permanecen detenidos en Venezuela

En tanto, el gobierno argentino continúa con las gestiones para la liberación de al menos cuatro argentinos que aún permanecen en cárceles venezolanas: el gendarme Nahuel Gallo, Germán Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara.

Como se sabe, recientemente se confirmó la liberación de Yacoov Harari, ciudadano argentino-israelí de 72 años, quien permaneció más de un año detenido en el centro de detención caraqueño El Rodeo I.