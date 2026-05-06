Chacho Coudet apuesta a la rotación en River: guarda titulares para viajar a Venezuela
El entrenador prioriza el cruce decisivo del fin de semana y planea un equipo alternativo para visitar a Carabobo por la Copa Sudamericana.
Eduardo "Chacho" Coudet empieza a definir la estrategia de River en una semana cargada de compromisos, y todo indica que la prioridad estará puesta en el enfrentamiento ante San Lorenzo por los octavos del Torneo Apertura 2026. En ese contexto, el técnico optaría por preservar a la mayoría de los titulares y presentar una formación alternativa este jueves frente a Carabobo, por la Copa Sudamericana.
La planificación del cuerpo técnico responde a la exigente seguidilla de partidos que viene afrontando el equipo. El clásico del domingo aparece marcado en rojo dentro del calendario, por lo que la idea es llegar con los futbolistas más importantes en óptimas condiciones físicas. Esta lógica llevó a tomar la decisión de dosificar cargas y evitar riesgos innecesarios en el viaje a Venezuela.
En esa línea, ya hay varias ausencias prácticamente confirmadas. Jugadores como Sebastián Driussi y Fausto Vera, que recientemente dejaron atrás molestias físicas, no serían parte de la delegación para priorizar su recuperación total. A ellos se sumarían nombres clave como Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, quienes también serían preservados pensando en el compromiso del fin de semana.
Con este panorama, el equipo que salte a la cancha tendrá una base de futbolistas que habitualmente no son titulares. La intención es darles rodaje en un partido internacional que, si bien es importante, no tiene el mismo peso inmediato que el duelo ante el Ciclón. Esta rotación también abre la puerta a que varios jugadores sumen minutos y busquen ganarse un lugar en la consideración del entrenador.
Entre las alternativas que maneja Coudet, aparece la posibilidad de incluir a Kevin Castaño, quien no ha tenido mucha participación en las últimas semanas. El mediocampista podría reaparecer en la lista e incluso tener la chance de ser titular en este contexto de renovación del equipo.
El once alternativo de River que se perfila ante Carabobo
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
No es la primera vez que el Chacho recurre a este tipo de decisiones. A lo largo de la temporada ya utilizó rotaciones para priorizar objetivos puntuales, una estrategia que vuelve a repetirse en este tramo clave del semestre. Con el equipo bien posicionado en su grupo tras una victoria importante en Brasil, River apuesta a administrar energías y llegar en plenitud a los partidos que definirán su rumbo.
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