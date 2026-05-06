Chacho Coudet apuesta a la rotación en River: guarda titulares para viajar a Venezuela

Entre las alternativas que maneja Coudet, aparece la posibilidad de incluir a Kevin Castaño, quien no ha tenido mucha participación en las últimas semanas. El mediocampista podría reaparecer en la lista e incluso tener la chance de ser titular en este contexto de renovación del equipo.

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El once alternativo de River que se perfila ante Carabobo

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

No es la primera vez que el Chacho recurre a este tipo de decisiones. A lo largo de la temporada ya utilizó rotaciones para priorizar objetivos puntuales, una estrategia que vuelve a repetirse en este tramo clave del semestre. Con el equipo bien posicionado en su grupo tras una victoria importante en Brasil, River apuesta a administrar energías y llegar en plenitud a los partidos que definirán su rumbo.