Operativo especial: la medida de seguridad para el cruce entre Carabobo y River por Copa Sudamericana
Con entradas agotadas y un estadio de capacidad limitada, las autoridades locales desplegaron un cerco perimetral estricto para garantizar el orden en la previa del partido por la Fecha 4 del Grupo H.
River se prepara para enfrentar a Carabobo este jueves en un clima de alta expectativa. La presencia del conjunto de Núñez en territorio venezolano agotó rápidamente las 12 mil localidades disponibles en el Estadio Misael Delgado, un recinto que, por su estructura, obligó a la Policía de Venezuela a replantear el esquema de seguridad habitual.
Debido a que el estadio no cuenta con un gran cercamiento natural, y ante los fuertes rumores sobre intentos de ingreso de personas sin ticket, las autoridades tomaron una decisión drástica: cerrar el perímetro total del recinto desde varias horas antes del inicio del cotejo.
El objetivo es permitir el flujo solo de quienes posean sus entradas en mano, agilizando el ingreso de los simpatizantes locales y de los aproximadamente 1.000 hinchas del "Millonario" que viajaron para apoyar al equipo. Los organizadores han enfatizado la importancia de llegar con antelación para evitar aglomeraciones en los puntos de control.
Rotación y posibles regresos en el once de River para el duelo por Copa Sudamericana
Con la mirada puesta en la doble competencia, Eduardo Coudet planea introducir variantes significativas en el equipo titular. La principal novedad sería el retorno de Kevin Castaño, quien volvería a sumar minutos tras quedar fuera de las últimas convocatorias. Además, el DT mantiene una duda en el sector creativo entre el juvenil Ian Subiabre o la joya ecuatoriana Kendry Páez.
El probable equipo titular será Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre o Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.
River llega a este encuentro con la intención de consolidar su liderazgo y encaminar la clasificación a la siguiente fase. El grupo, que también integran equipos que luchan por la regularidad, tiene al conjunto argentino como el gran animador de la zona.
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