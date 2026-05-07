Operativo especial: la medida de seguridad para el cruce entre Carabobo y River por Copa Sudamericana

El objetivo es permitir el flujo solo de quienes posean sus entradas en mano, agilizando el ingreso de los simpatizantes locales y de los aproximadamente 1.000 hinchas del "Millonario" que viajaron para apoyar al equipo. Los organizadores han enfatizado la importancia de llegar con antelación para evitar aglomeraciones en los puntos de control.