Murió el padre de Germán Giuliani, el único argentino detenido ilegalmente en Venezuela

"Partió con el corazón partido después de 11 meses de estar acá en Argentina esperando verlo libre. A Germán no le permitieron volver a su casa mientras su papá transitaba los últimos días de su vida", expresó la mujer.

"Hoy, desde el dolor más profundo quiero pedir algo básico, humano y tan justo: ¡libérenlo! Déjenlo venir a abrazar a su papá, al funeral, abrazar a su familia. Permítanle ser libre nuevamente y que esté acá con nosotros", reclamó.

La esposa de Giuliani remarcó que su marido tiene "firmada la boleta de excarcelación desde febrero", y falta que la Justicia de Venezuela haga lugar a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a su favor para su liberación y regreso a la Argentina.

Pero Giuliani lleva 11 meses detenido en Venezuela sin una causa judicial concreta, totalmente al margen de la anmistía que el gobierno de Delcy Rodríguez aplicó al resto de los argentinos detenidos por cuestiones políticas en ese país.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani Nahuel Gallo y Germán Giuliani están detenidos en Venezuela

El primer argentino liberado fue Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada de Argentina en Caracas, quien había sido arrestado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio en El Helicoide.

Luego las autoridades dejaron ir a Gustavo Gabriel Rivara, en febrero de 2026, y por fin en marzo recuperó la libertad y regresó al país el gendarme Nahuel Gallo, cuya familia hizo hasta ahora más que el Gobierno de Javier Milei por sostener el caso de Germán Giuliani en el ojo público.