Murió el padre de Germán Giuliani, el único argentino detenido ilegalmente en Venezuela
La noticia fue confirmada por la esposa del abogado que está detenido desde mayo de 2025 en el edificio del Comando Militar de Las Acacias, en Caracas.
Hay un abrazo que Germán Giuliani no podrá disfrutar cuando logre regresar a la Argentina, y es el que le hubiese dado su padre, Carlos Giuliani, quien falleció esta semana tras transitar una enfermedad previa a la detención de su hijo, que lleva casi un año detenido de manera ilegal en Venezuela.
"Hoy vuelve a ser un día muy difícil para la familia Giuliani. Hoy, viernes 8 de mayo, nos enteramos que falleció el papá de mi esposo, Germán Giuliani", expresó Virginia Rivero, la esposa del abogado argentino, en un video que compartió en X Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina.
Rivero contó que Carlos Giuliani atravesaba la fase terminal de una enfermedad y "estaba esperando acá en Argentina para volver a ver y abrazar a su hijo", pero que "partió de este plano sin poder volver a abrazarlo".
"Partió con el corazón partido después de 11 meses de estar acá en Argentina esperando verlo libre. A Germán no le permitieron volver a su casa mientras su papá transitaba los últimos días de su vida", expresó la mujer.
"Hoy, desde el dolor más profundo quiero pedir algo básico, humano y tan justo: ¡libérenlo! Déjenlo venir a abrazar a su papá, al funeral, abrazar a su familia. Permítanle ser libre nuevamente y que esté acá con nosotros", reclamó.
La esposa de Giuliani remarcó que su marido tiene "firmada la boleta de excarcelación desde febrero", y falta que la Justicia de Venezuela haga lugar a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a su favor para su liberación y regreso a la Argentina.
Pero Giuliani lleva 11 meses detenido en Venezuela sin una causa judicial concreta, totalmente al margen de la anmistía que el gobierno de Delcy Rodríguez aplicó al resto de los argentinos detenidos por cuestiones políticas en ese país.
El primer argentino liberado fue Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada de Argentina en Caracas, quien había sido arrestado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio en El Helicoide.
Luego las autoridades dejaron ir a Gustavo Gabriel Rivara, en febrero de 2026, y por fin en marzo recuperó la libertad y regresó al país el gendarme Nahuel Gallo, cuya familia hizo hasta ahora más que el Gobierno de Javier Milei por sostener el caso de Germán Giuliani en el ojo público.
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