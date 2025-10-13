El Nobel de Economía 2025 premió la teoría de la innovación como motor del progreso mundial

image

Los académicos mostraron además que el crecimiento no depende solo de la investigación y el desarrollo, sino también de factores como la competencia, la educación, la inversión y la capacidad de las sociedades para aceptar el cambio. La innovación, según ellos, necesita un entorno institucional que proteja la libre competencia y premie el riesgo.

John Hassler, presidente del Comité del Nobel de Economía, señaló al anunciar el fallo: “El crecimiento no puede darse por sentado. La historia demuestra que cuando las sociedades bloquean la innovación, el progreso se detiene”.

Mirá el anuncio del Premio Nobel de Economía 2025

Embed - Announcement of the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel