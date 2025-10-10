Milei celebró el Nobel de la Paz para Corina Machado: volvió a apuntar contra Maduro

image

“Siempre hemos sostenido que el socialismo conduce inevitablemente a la pobreza y al autoritarismo para sostenerse en el poder. Pero la dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo”, remarcó la Oficina del Presidente en aquel documento.

Además, el gobierno argentino ya había reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, desconociendo los resultados oficiales divulgados por Caracas en las últimas elecciones. Con este nuevo gesto hacia Machado, el jefe de Estadio refuerza su alineamiento con los sectores más críticos del chavismo y consolida su sintonía con la línea de política exterior impulsada por Donald Trump, basada en el combate a los regímenes autoritarios en la región.