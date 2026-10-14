El papa León XIV se recupera "según lo previsto" y hasta celebró una misa en la clínica
Mientras se recupera de la operación, el Pontífice celebró una misa en su habitación del en el Policlínico Agostino Gemelli, donde continúa internado.
El papa León XIV pasó una "noche tranquila" y desarrolla “según lo previsto” su recuperación postoperatoria tras haber sido intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Agostino Gemelli, de Roma, donde se le extirpó un adenocarcinoma del pulmón derecho.
Según publican este miércoles fuentes romanas, el Pontífice incluso celebró una misa en su habitación del establecimiento sanitario ubicado en la capital de Italia, aunque esa versión brindada por medios extraoficiales.
Mediante un comunicado difundido en las últimas horas por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sí se confirmó que se sometió a estudios posoperatorios rutinarios: un análisis de sangre y una radiografía de tórax.
Los resultados de esos estudios “confirman una recuperación postoperatoria normal”, indicó el diario Corriere Della Serra, con valores que “se encuentran dentro del rango normal para el tipo de cirugía realizada", reportó el diario Corriere Della Serra.
Recuperación “según lo previsto” del papa León XIV
En tanto, Luigi Carbone, director del Departamento de Salud e Higiene del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que realizó la operación, anunciaron que el Papa “realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación”.
“Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando. Su recuperación, por lo tanto, transcurre según lo previsto", indicaron, luego de que a primeras horas de este miércoles la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciara que León XIV, de 71 años, había pasado una "noche tranquila".
Acompañado por quienes ya lo asisten diariamente en el apartamento papal, tras la operación León XIV despertó demostrándose inmediatamente alerta y orientado, y, como declaró a la prensa el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, "al regresar a la habitación pidió la cena… El Papa está de buen ánimo", añadía horas atrás.
Como se sabe, fue una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida con éxito, de la cual el Papa regresó a su habitación en la décima planta del Policlínico, en la contigua al apartamento papal donde Francisco había hospitalizado hace un año y medio.
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