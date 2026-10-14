El papa León XIV se recupera "según lo previsto" y hasta celebró una misa en la clínica

“Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando. Su recuperación, por lo tanto, transcurre según lo previsto", indicaron, luego de que a primeras horas de este miércoles la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciara que León XIV, de 71 años, había pasado una "noche tranquila".

Acompañado por quienes ya lo asisten diariamente en el apartamento papal, tras la operación León XIV despertó demostrándose inmediatamente alerta y orientado, y, como declaró a la prensa el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, "al regresar a la habitación pidió la cena… El Papa está de buen ánimo", añadía horas atrás.

Como se sabe, fue una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida con éxito, de la cual el Papa regresó a su habitación en la décima planta del Policlínico, en la contigua al apartamento papal donde Francisco había hospitalizado hace un año y medio.