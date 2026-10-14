Parte médico del Papa León XIV: "Ha comenzado a caminar por la habitación"
El Vaticano brindó detalles sobre la evolución del Papa León XIV tras la cirugía. Los estudios clínicos arrojaron parámetros normales y favorables.
A pocas horas de su operación, la Oficina de Prensa del Vaticano emitió un nuevo boletín oficial detallando el estado clínico del Papa León XIV. Los médicos a cargo del sumo pontífice confirmaron que la evolución postoperatoria es normal y que ya presenta grandes signos de recuperación en Roma.
IMPORTANTE: Una de las hijas de Roña Castro contó cómo fueron los minutos previos a la muerte del exboxeador
Cómo evoluciona la salud del sumo pontífice
El comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el especialista Stefano Margaritora, trajo enorme tranquilidad a los fieles y autoridades. "Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención", precisaron los profesionales de la salud. En esa línea, destacaron que los valores obtenidos se encuentran perfectamente dentro de los límites habituales para este tipo de cirugías torácicas.
Alimentación y fisioterapia para el Papa León XIV
Más allá de los chequeos de rutina instrumentados por el Policlínico Gemelli, el nuevo informe médico resaltó la vitalidad del líder religioso. Según indicaron desde la Santa Sede, el pontífice ha realizado exitosamente su fisioterapia respiratoria y "ha comenzado a caminar por la habitación".
Además, los directivos confirmaron que "ha retomado su alimentación habitual", pudiendo ingerir tanto su desayuno como el almuerzo sin ninguna clase de complicación gástrica. "La evolución sigue según lo previsto", concluyeron las autoridades médicas del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario