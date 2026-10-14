Parte médico del Papa León XIV: "Ha comenzado a caminar por la habitación"

Cómo evoluciona la salud del sumo pontífice

El comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el especialista Stefano Margaritora, trajo enorme tranquilidad a los fieles y autoridades. "Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención", precisaron los profesionales de la salud. En esa línea, destacaron que los valores obtenidos se encuentran perfectamente dentro de los límites habituales para este tipo de cirugías torácicas.