La salud del papa León XIV: el Vaticano informó que pasó "una noche tranquila" tras la operación
La Santa Sede difundió un breve parte médico sobre el estado de salud del Sumo Pontífice, a quien tuvieron que extirparle un tumor maligno del pulmón.
El Vaticano dio a conocer nuevos detalles sobre la salud del papa León XIV tras la operación a la que fue sometido ayer en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde debieron extirparle un adenocarcinoma en el pulmón derecho.
“La noche del Papa transcurrió tranquilamente. Se proporcionará más información a lo largo del día”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un mensaje publicado a través de su canal de Telegram, sin aportar mayores detalles clínicos sobre el estado del pontífice, de 71 años.
Según se informó ayer por la tarde, la intervención quirúrgica transcurrió sin complicaciones y concluyó con éxito, con una duración de unos 90 minutos. En el parte médico, firmado por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, se detalló que al Sumo Pontífice se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida y se confirmó que la operación había arrojado un diagnóstico maligno.
"El examen histológico intraoperatorio confirmó las sospechas de los estudios preoperatorios al diagnosticar un adenocarcinoma pulmonar", indicó el Vaticano.
¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar?
El adenocarcinoma es un tumor maligno que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar. Dentro de la clasificación médica, forma parte del grupo denominado "cánceres de pulmón de células no pequeñas", el cual abarca aproximadamente el 85% de los casos de cáncer pulmonar a nivel global.
Se trata del subtipo más frecuente de cáncer de pulmón, y presenta una característica particular: se desarrolla tanto en personas con antecedentes de tabaquismo como en individuos que nunca han fumado. Por este motivo, su aparición no implica necesariamente que el paciente haya sido fumador.
¿Cómo sigue la recuperación del papa León XIV?
Tras finalizar la intervención y cumplirse un breve período de observación postoperatoria, el Santo Padre se despertó con total normalidad y regresó a su habitación, situada en la décima planta del centro de salud romano.
Uno de los interrogantes centrales tras el parte médico es si León XIV requerirá tratamientos complementarios como quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.
Si los estudios confirman que el tumor se encontraba en un estadio inicial y fue retirado en su totalidad, la cirugía puede resultar suficiente.
¿Quiénes son los médicos que operaron al papa León XIV?
El equipo médico que coordinó la operación estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, junto a la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella, mientras que el área de anestesiología fue dirigida por el profesor Massimo Antonelli, acompañado por los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. En el marco de su recuperación, el Papa mantendrá suspendida su agenda oficial en los próximos días.
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