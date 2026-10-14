La salud del papa León XIV: el Vaticano informó que pasó "una noche tranquila" tras la operación

Se trata del subtipo más frecuente de cáncer de pulmón, y presenta una característica particular: se desarrolla tanto en personas con antecedentes de tabaquismo como en individuos que nunca han fumado. Por este motivo, su aparición no implica necesariamente que el paciente haya sido fumador.

El parte médico tras la operación del papa León XIV

¿Cómo sigue la recuperación del papa León XIV?

Tras finalizar la intervención y cumplirse un breve período de observación postoperatoria, el Santo Padre se despertó con total normalidad y regresó a su habitación, situada en la décima planta del centro de salud romano.

Uno de los interrogantes centrales tras el parte médico es si León XIV requerirá tratamientos complementarios como quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.

Si los estudios confirman que el tumor se encontraba en un estadio inicial y fue retirado en su totalidad, la cirugía puede resultar suficiente.

¿Quiénes son los médicos que operaron al papa León XIV?

El equipo médico que coordinó la operación estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, junto a la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella, mientras que el área de anestesiología fue dirigida por el profesor Massimo Antonelli, acompañado por los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. En el marco de su recuperación, el Papa mantendrá suspendida su agenda oficial en los próximos días.