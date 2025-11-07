El peculiar baile del robot de Tesla para celebrar el respaldo de los accionistas a Elon Musk

Para que el director ejecutivo reciba cada tramo de acciones, la empresa debe superar hitos exigentes, aunque algunos de ellos retoman promesas que Musk ha formulado en años anteriores. El plan no solo busca recompensar el desempeño financiero, sino también consolidar el control accionario de Musk sobre Tesla. Actualmente, el empresario posee alrededor del 15% de las acciones, pero manifestó en reiteradas ocasiones que aspira a elevar su participación hasta el 25%.

Tesla.jpg

Según sus propias declaraciones, ese nivel de control le permitiría evitar ser desplazado de la dirección y mantener el liderazgo sobre los proyectos estratégicos de la compañía, como el desarrollo de la denominada “robot army”. Musk advirtió que, si no logra ese porcentaje, consideraría abandonar Tesla.

La aprobación del paquete salarial fue el resultado de una intensa campaña de la empresa y su junta directiva, que durante dos meses desplegaron esfuerzos poco habituales para asegurar el apoyo de los accionistas. Tesla realizó llamados públicos de forma reiterada y, en una medida inusual, difundió anuncios televisivos sobre la votación, algo que ni siquiera hace para promocionar sus vehículos.

Robyn Denholm, presidenta de la junta directiva, participó activamente en entrevistas con medios y, pese a su habitual bajo perfil, se dirigió a los inversores durante la asamblea, incluso después de haber perdido parte de su voz por la intensidad de la campaña. “Tesla se encuentra en un punto de inflexión —creo que lo he dicho 3.000 veces en las últimas semanas— y este último año ha sido fundamental en nuestra historia”, afirmó Denholm ante los accionistas.

elon musk

El contexto de la votación estuvo marcado por la anulación del anterior paquete de compensación de Musk, aprobado en 2018 y valorado en unos 56 mil millones de dólares. El año pasado, un tribunal de Delaware invalidó ese plan tras considerar que Tesla no fue transparente en el proceso de negociación.

La compañía apeló esa decisión y, a comienzos de este año, entregó a Musk 29 mil millones de dólares en acciones como compensación provisional, aunque advirtió que esa asignación quedaría sin efecto si la apelación prospera.

La aprobación del nuevo paquete salarial refuerza la posición de Musk al frente de Tesla y sienta las bases para una etapa en la que la compañía buscará alcanzar metas aún más ambiciosas. Según palabras del propio Musk, la empresa no solo inicia un nuevo capítulo, sino que se dispone a escribir una historia completamente diferente en su trayectoria.