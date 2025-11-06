Giro increíble: sancionan a la joven conductora agredida por un jubilado en Villa del Parque

La decisión se adoptó luego de que el organismo recibiera denuncias ciudadanas que mostraban a la conductora en otra faceta: manejando a más de 150 kilómetros por hora mientras se filmaba a sí misma.

El organismo identificó a la conductora a través de las imágenes y solicitó su inhabilitación por "conducta temeraria" y "poner en riesgo a terceros", detectando al mismo tiempo otra infracción grave: "en las distintas notas de los medios también se percibió un detalle no menor: su vehículo no tiene patente trasera".

Ahora, Agustina deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y "posteriormente evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles".

Al mismo tiempo, la ANSV aclaró que la medida "no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió", sino que se basa en las imágenes que "exhiben su conducta peligrosa al volante".

