Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con precipitaciones serán

El sitio especializado Meteored mantenía sus 90% de probabilidades de precipitaciones para este viernes, pero desde las 14 horas y hasta la medianoche. Prevé que sea "lluvia débil".

En cuanto al fin de semana, el organismo nacional no prevé más precipitaciones, con un sábado que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 10 y 20 grados.

Del mismo modo, el domingo se anticipa con buenas condiciones: el SMN espera una jornada con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado para la tarde y noche, con marcas de entre 10 y 25 grados, sintiéndose un ascenso térmico.

A diferencia del organismo, el portal Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones también para el sábado, 50% de lluvia débil pero solo para media mañana.

meteored Pronóstico de Meteored: varios días con lluvias en Buenos Aires.