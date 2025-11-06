Inminente vuelta de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con precipitaciones serán
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en que vuelven las lluvias al AMBA. Qué dicen los pronósticos extendidos,
Luego de dos jornadas con buen clima y temperaturas templadas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir nuevas lluvias, que podrían quedarse más tiempo de lo imaginado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada del jueves transcurrió con buenas condiciones y temperaturas de entre 10 y 19 grados, tendencia similar a lo que había pasado el miércoles en la Ciudad y alrededores. Sin embargo, el organismo no descartaba que la inestabilidad llegara en horas de la noche.
El pronóstico del SMN no es para nada alentador para las próximas horas en Buenos Aires; mientras que el portal Meteored no descarta que sean varias hornadas con mal clima.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
El SMN espera un cierre de semana pasado por agua, con probabilidad de lloviznas en la madrugada y mañana del viernes, y pasando luego a lluvias aisladas para la tarde y noche. El termómetro se prevé entre 13 y 19 grados.
El sitio especializado Meteored mantenía sus 90% de probabilidades de precipitaciones para este viernes, pero desde las 14 horas y hasta la medianoche. Prevé que sea "lluvia débil".
En cuanto al fin de semana, el organismo nacional no prevé más precipitaciones, con un sábado que tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, mayormente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 10 y 20 grados.
Del mismo modo, el domingo se anticipa con buenas condiciones: el SMN espera una jornada con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado para la tarde y noche, con marcas de entre 10 y 25 grados, sintiéndose un ascenso térmico.
A diferencia del organismo, el portal Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones también para el sábado, 50% de lluvia débil pero solo para media mañana.
