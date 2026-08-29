El testimonio de la hermana de la joven detenida en Estados Unidos: el infierno carcelario de una argentina

En una entrevista con Canal 13, Manuela expuso las condiciones deplorables que sufre Ernestina en el Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Según su relato, la joven comparte una habitación con otras 62 mujeres en un entorno carente de los mínimos estándares sanitarios. “No tienen higiene. Hay ratas y cucarachas por todas partes”, denunció la hermana. Además, señaló que el agua disponible no es potable: “Es agua de cloaca”, afirmó, y precisó que ni siquiera pueden usarla para bañarse o lavarse los dientes.