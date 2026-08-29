El testimonio de la hermana de la joven detenida en Estados Unidos: el infierno carcelario de una argentina
Ernestina Pavlovsky enfrenta una detención con condiciones inhumanas. Su hermana denunció falta de higiene básica, agua contaminada y plagas en el centro migratorio de Laredo.
Manuela Pavlovsky rompió el silencio para describir el calvario que atraviesa su hermana Ernestina “Tina” Pavlovsky (33), la argentina detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el 1 de agosto. La personal trainer, residente en Aspen, Colorado, desde hace 13 años, cayó bajo custodia migratoria en el aeropuerto internacional de Miami cuando regresaba de unas vacaciones familiares en Florida.
En una entrevista con Canal 13, Manuela expuso las condiciones deplorables que sufre Ernestina en el Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas. Según su relato, la joven comparte una habitación con otras 62 mujeres en un entorno carente de los mínimos estándares sanitarios. “No tienen higiene. Hay ratas y cucarachas por todas partes”, denunció la hermana. Además, señaló que el agua disponible no es potable: “Es agua de cloaca”, afirmó, y precisó que ni siquiera pueden usarla para bañarse o lavarse los dientes.
Pese a la distancia, Manuela aseguró que mantiene contacto telefónico casi diario con Ernestina. Durante su declaración, recordó el momento exacto de la detención: agentes de civil rodearon a su hermana en la puerta de embarque. “Me dijo: ‘no te asustes, pero me están llevando detenida el ICE’“, relató.
Ernestina llegó a Estados Unidos con una visa de turista. Su intento de regularización migratoria quedó trunco tras divorciarse de un ciudadano estadounidense. Actualmente, la justicia migratoria la trasladó desde el centro de procesamiento en Miramar, Florida, hasta el Centro de Transición de Broward y finalmente a Laredo, Texas, donde aguarda una audiencia judicial programada para el 1 de septiembre.
Cody Kosinski, su pareja estadounidense, describió el episodio como traumático. La pareja planeaba casarse antes del arresto para iniciar un nuevo proceso de regularización. Sin embargo, un juez le negó la posibilidad de salir bajo fianza, argumentando riesgo de fuga. Las autoridades le ofrecieron a Ernestina aceptar una deportación voluntaria, pero ella rechazó la opción. “Quería pelear su caso, porque estaba hace muchos años viviendo allá”, explicó Manuela.
La argentina no tiene antecedentes penales y cuenta con respaldo legal para intentar trasladar su disputa a Colorado. Vecinos de Aspen reunieron cerca de USD 50.000 mediante una campaña en Go Fund Me para cubrir los gastos de su defensa. Manuela subrayó que su hermana pagaba impuestos y trabajaba legalmente en el país durante los 11 años previos a su detención. “Lo que está viviendo es terrible”, sentenció.
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