El presidente de Perú llamó a votar con "tranquilidad y serenidad"

El inicio de los comicios estuvo marcado por el tradicional "campanazo", encabezado por el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. En total, se dispusieron más de 92 mil mesas en unos 10.300 centros de votación a nivel nacional.

En el Área Metropolitana de Lima y el Callao se habilitaron más de 2.200 locales, principalmente en escuelas y universidades. En estas elecciones, los peruanos eligen presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados y 60 senadores, en el regreso al sistema bicameral tras tres décadas.

Quiénes pelean por la presidencia de Perú

La elección se perfila como una contienda abierta y fragmentada, con varios dirigentes en carrera por la presidencia. Keiko Fujimori encabeza la intención de voto con 14,5%; seguida por el outsider Carlos Álvarez, que alcanza el 10,9%; mientras Rafael López Aliaga se ubica con 9,9% y consolida su electorado.

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El panorama exhibe una marcada dispersión y mantiene el resultado abierto, con cerca de un 17% del electorado aún indeciso.