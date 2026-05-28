Por qué Peter Thiel podría radicarse en Buenos Aires tras comprar un inmueble en Barrio Parque
El magnate dueño de Palantir ya tiene casa en la Argentina y sus hijos ya fueron matriculados en un colegio. Estaría a un paso de dejar California.
Peter Thiel, el magnate tecnológico dueño de la firma Palantir, especializada en análisis de datos e inteligencia artificial, podría radicarse en la Argentina a modo de "plan B" si el escenario en los Estados Unidos se vuelve adverso.
Como primer paso, Thiel compró este año una casa en el exclusivo Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Luego inscribió a sus hijos en un colegio de nuestro país porque, según informó este jueves The New York Times, "está considerando a Argentina como otro plan B".
Pero, ¿para qué es el "plan B"? Para reubicar a su familia en caso de que le suban demasiado los impuestos en California, que es donde actualmente reside con su marido, Matt Danzeisen, y los dos hijos que tienen en común, o bien para escapar a "una nación relativamente aislada de posibles conflictos en el hemisferio norte" en caso de que sea necesario.
El también fundador de PayPal -una firma que compartió con Elon Musk- se mantiene como un firme defensor de las políticas de Donald Trump y lo poco que se sabe de su ideología más allá de los negocios es que es libertario.
Por eso no debería extrañar a nadie que tenga buena sintonía con el Gobierno de Javier Milei, y en la actualidad estaría haciendo contactos en Buenos Aires, según los datos reproducidos por el sitio Ámbito.
El gran temor de Thiel, de 58 años, es que el mundo llegue a una guerra nuclear y al desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial.
Lo curioso del caso es el rol que Palantir, su propia compañía, tiene en el manejo de datos y desarrollo de la inteligencia artificial en campos críticos como el de la seguridad.
En la nota publicada este jueves por The New York Times se profundiza en la relación que Thiel mantiene con el presidente Javier Milei, a quien describen como un "aliado ideológico" del dueño de Palantir.
Apenas llegó a la Argentina Thiel se reunió en la Casa Rosada con Javier Milei y luego cenó con su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se reunió con el titular de Economía, Luis Caputo.
La agenda de Thiel es privada, sólo que sus contactos y anfitriones son el Presidente de la Nación y sus ministros más prominentes, lo que provocó un pedido de informes de parte de la Cámara de Diputados.
"Ambos comparten una aversión a los impuestos, al socialismo y al 'woke'", aseguraron las fuentes citadas por el medio estadounidense, pero hay otros intereses: Thiel "se ha opuesto vehementemente a los impuestos en Estados Unidos", y por eso "se interesó más en Argentina después de que grupos políticos californianos comenzaran a debatir una iniciativa popular que aplicaría un impuesto del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios del estado".
Al pasar también se menciona en el artículo la labor de las autoridades argentinas para "atraer inversión extranjera a los recursos naturales del país, incluyendo petróleo, litio y minerales de tierras raras".
Pero el artículo de The New York Times menciona que por el momento Thiel se compró un terreno en Uruguay y una casa en la Ciudad de Buenos Aires, y hace un año que coquetea con la idea de quedarse por estas latitudes.
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