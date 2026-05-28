Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs Universidad Católica por Internet

Ante la lesión de Adam Bareiro, Exequiel Zeballos compartirá la dupla de ataque con Milton Giménez. No obstante, el cuerpo técnico esperará hasta último momento al uruguayo Miguel Merentiel (se recupera de una molestia en el sóleo) para ver si puede sumar minutos. El juvenil Tomás Aranda volverá a ser el encargado de la conducción como enganche. Por su parte, la Universidad Católica comandada por Daniel Garnero buscará recuperarse de la caída en el clásico ante Colo-Colo y abrochar su pasaje, algo que logrará con solo rescatar un empate en Buenos Aires.