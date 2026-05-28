Histórico: aprueban en Brasil la reducción de jornada laboral

“Un logro histórico y civilizatorio”, afirmó Lula

camara diputados brasil Cámara de Diputados de Brasil.

El titular de la Cámara, Hugo Motta, calificó la medida como un cambio “fundamental” para los trabajadores del país desde la Constitución de 1988, y sostuvo que la aprobación quedará registrada en la historia de la legislatura y en la trayectoria de cada parlamentario que comprendió que el desarrollo económico y la dignidad humana deben avanzar juntos.

Por su parte, el presidente Lula señaló en redes sociales que “la aprobación del fin de la escala 6x1 con reducción de jornada y sin reducción de salario, por parte de la Cámara, es un logro histórico y civilizatorio. Un compromiso asumido por el Gobierno de Brasil”, subrayó.

“Más que horas en el reloj, estamos devolviendo a los trabajadores y trabajadoras el derecho a convivir con la familia. Al descanso. A la vida más allá del trabajo. Las dos pausas semanales significan más tiempo para estudiar, divertirse, cuidar la salud y ver crecer a los hijos”, añadió.

Y destacó que se trata de “una victoria sobre todo de las mujeres que, histórica e injustamente, enfrentan una jornada superior, desigual. Una medida que solo fue posible gracias a la inmensa movilización de la sociedad”, finalizó Lula en su publicación en X.